El regreso este sábado del exgrandesligas dominicano Miguel Tejada a Puerto Rico y, concretamente, al estadio Hiram Bithorn de San Juan, le recordó sus visitas anteriores a la isla para disputar Series del Caribe o ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.

En aquellas ocasiones vestía el uniforme de su natal República Dominicana como jugador de cuadro. En esta ocasión, Tejada funge como entrenador y mentor de las Águilas Cibaeñas de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Tejada pisó suelo boricua con la novena aguilucha para la serie “Titanes del Caribe: La Revancha”, dos partidos de exhibición que disputarán ante sus rivales, los Tigres del Licey.

“Para mí es un placer y un orgullo poder estar aquí en Puerto Rico, la isla que siempre me ha gustado venir para jugar béisbol. He venido a muchas Series del Caribe, al Clásico Mundial y, de verdad, que regresar aquí me pone muy contento”, compartió Tejada, quien militó en las filas de las Águilas durante 17 temporadas.

En su trayectoria aguilucha, Tejada participó en 12 series finales y se coronó campeón en ocho ocasiones. Así las cosas, recordó la competencia entre el Licey, máximo ganador de cetros en la liga dominicana con 24.

“Esa rivalidad sucedió hace mucho tiempo y no solo nosotros lo hemos hecho, sino que el fanático ha hecho que esa rivalidad entre Águilas y Licey se mantenga. Esto significa mucho para mí porque respeto mucho al fanático y mi gente de Dominicana, que está aquí (en Puerto Rico) y no puede ir allá (a la República), pues ahora tienen la oportunidad. Es algo bueno y bello para ellos”, manifestó Tejada, que disputó 16 temporadas en las Grandes Ligas.

Los resultados de los dos desafíos entre los equipos dominicanos no alterarán la tabla de posiciones de la LIDOM, pues son partidos de exhibición. Las Águilas, dirigidas por el boricua Yadier Molina, ocupan el cuarto puesto en el escalafón de LIDOM con foja de 18-18.

La gesta y la favorable posición en la tabla global es para Tejada motivo de reconocimiento a Molina.

“Yadier es un profesional, un gran líder y esa es la razón por la que nuestro equipo está donde está y le damos las gracias por venir a manejar nuestro equipo”, sentenció.

El toletero dominicano finalizó, en 2013, su etapa en las Mayores con 307 cuadrangulares, 1302 carreras remolcadas y un promedio de .285 de por vida.