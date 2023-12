A diferencia de pasadas décadas, ya no es común que peloteros activos en las Grandes Ligas juegen en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), pues toman esta época del año para descansar. Pero ese no es el caso de Fernando Cruz.

Los Cangrejeros de Santurce activaron el martes a Cruz, quien ahora está compitiendo en su decimotercera temporada de la pelota invernal y novena con el uniforme de las palancas. Y aunque ha subido a la loma de los estadios más importantes de las Mayores, el relevista doradeño no le para de emocionar lanzar desde el montículo del Hiram Bithorn.

“Estoy agradecido de tener salud y poder volver a treparme en la loma en mi país, mi tierra y con mi familia viéndome. Es una bendición poder estar aquí y representar estos colores de Santurce”, comentó Cruz en entrevista con Primera Hora, después del triunfo de los Cangrejeros ante los Criollos de Caguas.

El también lanzador de los Reds de Cincinnati abundó que, aunque es vital tomarse un descanso luego de jugar una campaña en las Mayores, sigue regresando a la LBPRC porque es la mejor manera para mantenerse activo de cara a los entrenamientos de primavera.

“Hay momentos en donde es meritorio tomar un descanso, como lo hice, pero lo uso como una preparación para llegar listo a los campos”, explicó.

“Aparte de eso, me encanta pichar en mi liga. Esta fue la liga que me vio crecer y hacerme un pelotero de Grandes Ligas. Soy un ejemplo para muchos jóvenes y me gusta, más que todo, impactar los niños, y si lo hago en Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo aquí en mi tierra?“, agregó.

Cruz, quien jugó su primera torneo del béisbol invernal en 2010-11, también ha vestido los colores de los Criollos, Indios de Mayagüez y Leones de Ponce. El martes le otorgaron la victoria, tras una entrada lanzada en la que permitió un cuadrangular.

Fernando Cruz durante la sexta entrada del partido frente a los Criollos de Caguas. ( Suministrada / Julián Herencia )

Con el resultado, Santurce mejoró su récord a 23-13 para mantenerse en la lucha con los Gigantes de Carolina por el primer puesto del escalafón liguero en la última semana de la fase regular.

“Esto es un equipo bien bueno. Lo que estamos buscando es tener un momentum cuando entremos a los playoffs para estar establecidos”, indicó.

Cruz viene de lanzar su segunda campaña con los Reds en las Mayores, en donde retiró a 98 bateadores en 66 entradas para una efectividad de 4.91 y está confiado de que volverá a competir junto a la novena de Cincinnati en la venidera campaña de las Mayores.

“En Grandes Ligas, es la producción lo que habla. Estamos trabajando fuerte para mantenernos en el equipo y me siento muy bien y seguro. He recibido muy buenos comentarios de la organización. Ellos están esperando lo mejor de mí este año y de verdad que estoy en una muy buena posición”, concluyó.