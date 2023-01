Esta vez no hay dudas con Venezuela y la Serie del Caribe Juan Flores Galarza, presidente de la liga profesional boricua, explicó que, contrario al 2019, no hay razones para pensar que el evento no se efectuaría en Caracas.

La Serie del Caribe Gran Caracas 2023 será la primera de ocho equipos, se jugará en dos estadios nuevos y será la primera en suelo venezolano desde la de 2014 en Isla Margarita. ( Carlos Zepeda ) Presentado por PUBLICIDAD La última vez que se anunció a Venezuela como sede de una Serie del Caribe, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) tuvo que salir corriendo una semana antes del inicio a buscar una sede alterna, pues la crisis política y social en ese país obligó a que la CBPC desistiera de jugar en Barquisimeto como estaba programado. Eso fue en el 2019, cuando la justa caribeña finalmente se celebró en el Estadio Nacional Rod Carew de Ciudad de Panamá. En el 2023 el evento regresa a suelo venezolano, y esta vez los procesos parecen marchar mucho mejor y el ambiente es muy distinto al del 2019, por lo que el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Juan Flores Galarza, entiende que el evento se debe celebrar sin contratiempos. PUBLICIDAD “En esta ocasión, eso no se vislumbra”, dijo Flores Galarza en torno a la remoción de la sede del 2019 a Barquisimeto. “Todas las señales hasta ahora han sido positivas. Al día de hoy no hay nada que pueda provocar la duda de que se va a celebrar. Y aún más: se anticipa que sea una de las mejores de la historia”. La comunicación con el Comité Organizador, con la liga venezolana y con los presidentes de las ligas de los países participantes es prácticamente diaria, según contó el ex Secretario de Hacienda. Dijo que mediante un chat se han planteado preocupaciones y que las soluciones han fluido a través de ese canal de comunicación. Este reiteró que lo sucedido en el 2019 se debió a asuntos políticos y recordó que dada la inestabilidad en la tierra de Bolívar, desde un año antes él fue el único voto en contra de que se celebrara el evento en Barquisimeto. “Ya yo había establecido mis preocupaciones. Fui el único que me opuse a que fuese en Venezuela, pero tarde o temprano se mantuvo la decisión de hacerla allí, y al final, una semana antes, el 23 de enero de 2019, se cancela. Y se canceló no por falta de gestión de la Liga de Venezuela o el Comité Organizador, sino por asuntos fuera de control, asuntos políticos”, dijo. En el 2019 había otro factor: las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos que prohibían relaciones institucionales con Major League Baseball y sus equipos debido a la influencia del gobierno en los equipos y en la liga. PUBLICIDAD A fines de septiembre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y seis de sus ocho equipos recibieron de vuelta la licencia para reanudar relaciones con MLB y sus equipos. Semanas más tarde, los dos equipos que faltaban, Navegantes de Magallanes y Tigres de Aragua, la recibieron también. Con eso resuelto, Flores Galarza dijo que la expectativa es de que sea una de las mejores Series del Caribe en su historia ya que, por primera ocasión, serán ocho los países participantes. Además de Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico, regresan Panamá, Cuba y Colombia y se suma Curazao como invitado especial. Al momento, solamente los Tigres del Licey de República Dominicana y los WildCats KJ74 de Curazao tienen boletos para el evento, que se celebrará en dos estadios con cuatro partidos diarios. La serie denominada Serie del Caribe Gran Caracas 2023 tendrá como sede los estadios Forum de La Guaira, inaugurado en el 2020, y en el recién terminado Estadio Isaías ‘Látigo’ Chávez en La Rinconada. El primero tiene capacidad de 14,500 personas y el segundo de 40,000. Flores Galarza dijo que actualmente se encuentra en comunicación con Venezuela en los trámites de visado de las alrededor de 75 personas que viajarían a Venezuela en la delegación boricua, aunque dijo que el proceso ha sido bien llevado por los organizadores. La Serie del Caribe Gran Caracas 2023 se jugará entre el 2 y el 10 de febrero.