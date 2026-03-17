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Miami. Tras estar a punto de quedar eliminado en la fase de grupos la semana pasada, Estados Unidos juega contra Venezuela por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol este martes por la noche, en un partido con connotaciones políticas.

Aaron Judge, Roman Anthony y Kyle Schwarber encabezan una alineación de Estados Unidos que busca conquistar el segundo título de los estadounidenses y el primero desde 2017.

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“Ponerte ‘U.S.’ en el pecho y salir ahí a competir obviamente lo es todo”, dijo Nolan McLean, un lanzador novato de 24 años que abre por Estados Unidos contra Eduardo Rodríguez.

Venezuela, liderada por los All-Stars Ronald Acuña Jr., Maikel Garcia y Luis Arraez, busca su primer campeonato en la sexta edición de un evento que se inauguró en 2006. Miami y sus suburbios tienen una numerosa población venezolana, y el equipo ha contado con una presencia festiva de aficionados en el loanDepot park.

“Como jugadores venezolanos, estamos jugando por nuestro país. Y, por supuesto, poniendo a Latinoamérica en una posición alta, mostrando que tenemos un gran béisbol, tenemos un gran talento”, señaló Garcia tras la victoria 4-2 en la semifinal del lunes por la noche sobre Italia.

Jugadores y entrenadores evitaron hablar de la agitación política entre Estados Unidos y Venezuela, intensificada desde que el ejército de Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

“Estamos aquí para hablar de béisbol. Nuestro país se merece el partido de mañana”, señaló Acuña.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia al avance de Venezuela en el torneo en una publicación en redes sociales, al escribir: “¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de qué se trata esta magia. ¿ESTADO, #51, ALGUIEN?”.

Venezuela sorprendió el sábado a Japón, tricampeón, por 8-5, en su primera semifinal desde que perdió ante Corea del Sur en 2009.

“Esta es la responsabilidad que asumo para darle alegría a mi país. Era el sueño que compartí con todos, estar en esta situación”, añadió el mánager venezolano, Omar López.

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Mark DeRosa dirige a Estados Unidos en el torneo por segunda vez, después de perder 3-2 ante Japón en la final de 2023, un partido que terminó de forma memorable con Shohei Ohtani ponchando a su entonces compañero de los Angels, Mike Trout. Los estadounidenses vencieron 2-1 a República Dominicana el domingo, con jonrones de Gunnar Henderson y Anthony, para avanzar al juego por el título.

“Siento que todavía no hemos jugado nuestro partido completo”, señaló Henderson.