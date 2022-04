Nueva York. Major League Baseball (MLB) determinó el viernes la suspension del lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer, por dos temporadas sin el beneficio de recibir el sueldo por violar las políticas de violencia doméstica y agresión sexual de la liga, algo que él niega.

La prolongada suspensión de Bauer se produce después de que una mujer en San Diego, a quien el lanzador conoció a través de redes sociales, señaló que Bauer la golpeó y abusó sexualmente de ella en el 2021. Los fiscales de Los Ángeles determinaron el pasado febrero que no había evidencia suficiente para probar los alegatos de la mujer más allá de una duda razonable.

“En los términos más firmes posibles, niego haber cometido alguna violación a la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga”, dijo Bauer en un comunicado difundido el viernes. “Apelaré y espero prevalecer. Tal como lo hemos hecho durante todo este proceso, mis representantes y yo respetamos la confidencialidad de los procedimientos”.

De ratificarse la suspensión, Bauer perderá alrededor de $60 millones en salarios.

Esta semana, Bauer presentó una demanda contra su acusadora en una corte federal, una acción que se produce menos de tres meses después de que la fiscalía decidió no presentar cargos contra el lanzador.

Bauer nombró a la mujer y a uno de sus abogados, Niranjan Fred Thiagarajah, como acusados en la demanda. The Associated Press no suele identificar a personas que han sido víctimas de agresión sexual.

El pelotero fue colocado en licencia administrativa el 2 de julio de 2021 en virtud de la política conjunta de violencia doméstica y agresión sexual de la liga y el sindicato de jugadores. La licencia se extendió en numerosas ocasiones.

Bauer recibió $32 millones de su salario durante la licencia.

Después de ganar su primer premio Cy Young con los Rojos de Cincinnati en 2020, Bauer acordó un contrato por tres años y $102 millones con los Dodgers. No volvió a lanzar después del 29 de junio y finalizó con marca de 8-2 y 2.59 de efectividad en 18 apariciones. Recibió sus $28 millones el año pasado.

“La organización de los Dodgers toma estas acusaciones con mucha seriedad y no condona o excusa cualquier acto de violencia doméstica o agresión sexual”, sostuvo el equipo mediante una comunicación escrita. “Hemos cooperado plenamente con la investigación de MLB desde sus inicios y apoyamos por completo la Política Conjunta de MLB sobre Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Maltrato Infantil y el cumplimiento de la medida por parte del comisionado. Entendemos que Trevor tiene el derecho a apelar la decisión del comisionado. Por lo tanto, no comentaremos más hasta que se complete el proceso”.