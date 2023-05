San Luis. Firmado como reemplazo de Yadier Molina, Willson Contreras no pasará mucho tiempo detrás del plato durante las próximas semanas.

El dirigente de los Cardinals, Oliver Mármol, dijo antes de la derrota del sábado por 6-5 en 10 entradas ante Detroit que Contreras será principalmente un bateador designado y Andrew Knizner tendrá la mayor parte del tiempo como receptor.

“Eso permite cierta familiaridad detrás del plato con nuestros muchachos, lo que creo que ayudará, especialmente en el estado en el que estamos”, dijo Mármol. “Al final del día comienzas a ganar juegos de pelota. Y da algo de familiaridad con nuestros lanzadores y nuestro bullpen”.

San Luis está en una racha de ocho derrotas, la más larga en 16 años, y tiene la peor marca de la Liga Nacional con 10-24, la primera vez que los Cardinals están 14 juegos por debajo de .500 desde que terminaron la temporada de 1997 con marca de 73-89.

Contreras acordó un contrato de cinco años por $87.5 millones durante la temporada baja.

“No estamos perdiendo partidos por culpa de Willson Contreras”, dijo Mármol. “Este es un tipo que está haciendo una enorme cantidad de trabajo para poder familiarizarse más con nuestros lanzadores, pero también con la forma en que hacemos las cosas. Por lo tanto, tendrá una buena cantidad de turnos como DH en el futuro, y luego tenemos una estrategia en cuanto a cómo se ven las cosas más allá de eso”.

Contreras rechazó una invitación para jugar por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol para poder pasar todo el entrenamiento de primavera con los Cardinals y aclimatarse al cuerpo de lanzadores.

“Es difícil”, dijo Contreras. “Soy un empleado. Sé que mi posición principal es la de catcher. Si quieren que sea más un bateador designado, no puedo hacer nada al respecto excepto ser el mejor bateador que pueda ser”.

Contreras ha sacado a cinco de 16 corredores que intentaron robarle mientras que Knizner atrapó solo a uno de 11. Sin embargo, los lanzadores de los Cardinals tienen una efectividad de 5.04 en 201.2 entradas tirándole a Contreras en comparación con una efectividad de 4.03 en 96 entradas con Knizner detrás del plato.

“Está mejorando”, dijo Contreras sobre su relación con sus lanzadores. “Nuestras relaciones son buenas. No creo que haya falta de comunicación ni nada por el estilo. Si miras hacia atrás en los juegos, no estamos ejecutando en conteos de dos strikes. Llevamos a los bateadores a conteos de 0-2 pero no estamos ejecutando con dos strikes. Ahí es donde nos estamos lastimando”.