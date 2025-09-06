El expelotero y dirigente puertorriqueño Carlos Lezcano falleció a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer, confirmó Primera Hora .

Lezcano jugó en las Grandes Ligas con los Cubs de Chicago en 1980 y 1981, mientras que en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) militó con los Lobos de Arecibo, novena de su pueblo natal.

Una vez se retiró como jugador, emprendió un nuevo rumbo en su carrera como dirigente.

Estuvo al mando de los Leones de Ponce en la LBPRC durante la década de los 90 y quedaron subcampeones en 1998-99 frente a los Indios de Mayagüez.

El otrora guadabosques también dirigió a los Cangrejeros de Santurce y a los Gigantes de Carolina en la invernal. Además, se desempeñó como mánager de ligas menores por más de dos décadas y fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Riopedrense.

“Carlos fue un obrero del béisbol, respetado por todos los que jugamos y dirigimos a su lado”, dijo el gerente general de los Leones, Edwin Rodríguez, en declaraciones escritas.

Según el historiador Jorge Colón, es uno de cinco jugadores en la historia del béisbol invernal boricua en ganar el Novato del Año, con Arecibo en 1977-78, y Dirigente del Año, con Ponce en 1998-99.

“Lezcano fue reconocido como un hombre de entrega al deporte con una trayectoria que lo convirtió en figura respetada tanto dentro como fuera del terreno. Su paso por Ponce dejó una huella significativa en la historia del equipo y en el desarrollo de sus jugadores”, lee parte de un comunicado de los Leones sobre la muerte de Lezcano.

Lezcano era primo del también exjugador de las Grandes Ligas, Sixto Lezcano.