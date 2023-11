San Diego. El propietario de los Padres, Peter Seidler, quien gastó cientos de millones de dólares tratando de llevar a San Diego un campeonato de la Serie Mundial que había sido esquivo durante mucho tiempo, murió el martes, anunció el equipo. Tenía 63 años.

No se reveló la causa de la muerte. Seidler, miembro de la tercera generación de la familia O’Malley que solía ser propietaria de los Dodgers de Brooklyn/Los Ángeles, sobrevivió dos veces al cáncer. El equipo anunció a mediados de septiembre que Seidler se sometió a un procedimiento médico no especificado en agosto y no regresaría al estadio el resto del año.

Seidler fue parte de un grupo que compró a los Padres en 2012 y compró la participación mayoritaria de Ron Fowler en noviembre de 2020. Seidler también compró Rawlings junto con MLB en 2018.

Fue con la bendición de Seidler que los Padres aumentaron su nómina a alrededor de $258 millones el día inaugural, la tercera más alta en las mayores, después de haber realizado una emocionante carrera hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el otoño anterior.

Seidler a menudo restó importancia a las preguntas sobre si el gran gasto de los Padres en jugadores como Manny Machado y Xander Bogaerts era sostenible y mencionó lo mucho que deseaba un desfile de campeonato para una ciudad que nunca ha tenido uno.

“¿Creo que nuestro desfile será en tierra, en agua o en ambos?” él dijo.