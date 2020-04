Hank Steinbrenner, uno de los hijos del legendario y fenecido exdueño de los Yankees de Nueva York, George Steinbrenner, ha fallecido hoy martes en la mañana, según lo ha reportado el New York Post.

Hank Steinbrenner, de 63 años murió en su casa en Clearwater, Florida, rodeado de miembros de su familia. Según el reporte, la causa de muerte aparenta ser una enfermedad no identificada con la que batalla hace varios años. Una fuente del New York Post aseguró que el deceso no está relacionado al COVID-19 que tantas vidas ha cobrado recientemente en el mundo entero.

Steinbrenner llevaba 13 años como codueño de los Yankees junto a su hermano Hal Steinbrenner y sus hermanas Jennifer, Swindal y Jessica Steinbrenner. Hank, sin embargo, fue quien más activo estuvo al frente de la operación del equipo en la parte final de la década del 2000, cuando su padre George comenzó a ceder la operación del equipo por sus propios asuntos médicos antes de fallecer en el 2010.

Ya en años más recientes, Hank también dejó de ser la cara del equipo, esto también por sus problemas de salud, y siendo Hal quien más recientemente es el principal encargado del equipo.

Steinbrenner era el hijo mayor de George y Joan Steinbrenner.

Hank Steinbrenner sí se mantuvo al frente de las operaciones del negocio de la familia en Ocala, Florida, dedicado a la cría y venta de caballos de carrera.

Al hombre le sobreviven cuatro hijos y una nieta.