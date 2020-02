Dos corredores fusilados en situaciones en que tal vez era hasta innecesario y otro sorprendido separado de la almohadilla. A eso súmele la ausencia del batazo oportuno y tendrá más o menos la fórmula para analizar la derrota de los Cangrejeros de Puerto Rico 4-2 ante los Tomateros de México el domingo en la segunda jornada de la Serie del Caribe San Juan 2020.

Así lo vio el dirigente José ‘Tony’ Valentín, y espera que ya para el próximo partido, los errores sean menos y la calidad de juego mejore.

“Creo que fueron los turnos, en especial el de Jack (López, en la séptima). Era un turno clave y él lo que necesitaba será ser un poco más selectivo. Mover los corredores. Con una roleta a segunda era suficiente. Movíamos los corredores y hacíamos una carrera con un out. El panorama hubiese sido diferente”, analizó Valentín.

PUBLICIDAD

Necesitábamos ser más agresivos en los bates, no bateamos oportuno -Tony Valentín

En dicha ocasión, López conectó un machucón al lanzador sin outs cuando tenía corredores en tercera y segunda luego de sencillo de Jan Hernández y doblete de José Sermo. Alexis Pantojas luego entró a correr por Sermo, y fue sorprendido despegado de la almohadilla para ser el segundo out. David Vidal fue eliminado con roleta para cerrar la entrada.

Con el revés, el récord de los boricuas en la Serie del Caribe cayó a 1-1. (Juan Luis Martínez Pérez)

“Pero hubo mal corrido de base también. Si Jack hubiese tenido un mejor turno, moviendo los corredores, Pantoja hubiese estado en tercera base y el ‘pickoff’ no hubiese sucedido. En la primera entrada, con Machín bateando, cuarto bate, dos en base y un out…mal corrido de bases. Igual que el de Ivancito. Hombre en segunda, quinto bate en el plato, llega una base por bolas y me dan el tercer out en tercera base. Yo siempre les digo que sean agresivos, pero también tienen que ser inteligentes”, dijo Valentín.

El piloto estuvo conforme con la actuación de su abridor, Giovanni Soto, quien en la quinta permitió un cuadrangular de tres carreras a Sebastián Elizalde que puso a los mexicanos en la delantera definitiva.

“Fue solo un pitcheo malo. Ese era el último bateador de Soto porque ya yo tenía un derecho calentando para Meneses. Necesitábamos ser más agresivos en los bates, no bateamos oportuno. Eso es parte del juego. Mañana es otro día. Seguiremos hacia adelante”, dijo Valentín tras el encuentro.