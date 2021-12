Durante 32 años, Osvaldo Gil Bosh estuvo a la cabeza de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. En honor a ello, el edificio que alberga las oficinas de la entidad fue bautizado con su nombre.

José Quiles Rosas, actual presidente de la Federación, indicó que la determinación fue aprobada por la Junta de Directores en 2019, pero debido a la pandemia por el virus COVID-19, la ceremonia no se pudo realizar.

“Al colocar el nombre de este edificio inmortalizamos un legado. Pasarán los años y el edificio de la Federación siempre llevará el nombre del licenciado Osvaldo Gil Bosch. Solo nos resta agradecerle por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por esta Federación y el deporte puertorriqueño. Se lo merece”, sostuvo Quiles Rosas.

PUBLICIDAD

En 1970, Gil Bosh fue electo para que dirigiera el destino de la Federación hasta su salida en el 2002. Durante su incumbencia, el Equipo Nacional obtuvo 20 medallas en competencias internacionales. También fue vicepresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) por 17 años y ocupó la silla de president en 1990.

“No puedo dejar de decir, el líder es quien sale y recibe los aplausos la mayoría de las ocasiones y los abucheos, pero no hay líderes que sin un grupo de personas, el éxito no sería posible. Nadie solo ha tenido éxito en la vida. Todos han tenido personas que los rodean para hacerlo posible. Para mí, el Equipo Nacional fue mi juguete sagrado. Confeccionar un equipo me llenada grandemente y estuve 33 años al frente del Equipo Nacional”, pronunció Gil.

La actividad contó con la presencia de la presidenta el Copur, Sara Rosario, el dirigente nacional Juan “Igor” González y Alex Cora, manager de los Red Sox de Boston.

“Cuando era muchacho, en mi casa se habla de Osvaldo Gil, no sabía quien era. Mi hermano Joey tuvo la oportunidad de representar a Puerto Rico en 1984 en Cuba y recuerdo haberme sentado con mi papá con un radio escuchando los juegos. Son los recuerdos que tengo de la Federación, de este señor que no conocía en aquel entonces y nos dio la oportunidad de gozarnos los juegos como padre e hijo”, compartió Cora.

“A través del tiempo, entendí quién es Osvaldo Gil, una persona que significa mucho para Puerto Rico, para muchas personas que quiero y amo en mi vida. Este señor, en mis altas y bajas, siempre ha estado presente con una llamada”, agregó.

González, por su parte, detalló la estrecha relación que mantiene con Gil Bosh.

“Dialogamos mucho no solamente de béisbol, también de la vida. Me siento más que orgulloso que mi gran amigo Osvaldo se le rinda un homenaje más que merecido. Estuvo más de tres décadas al mando de esta Federación. Es un hombre sumamente vertical, algo que lo lleva a otro nivel que no se puede comparar”, sostuvo González.