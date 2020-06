La Federación Puertorriqueña de Béisbol envió una carta al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) el pasado abril solicitando asistencia económica para las franquicias que componen el torneo Superior Doble A.

José Quiles, presidente de la federación, confirmó que la petición asciende a $750,400, dinero que sería distribuidos entre los 41 equipos activos. Dicha cifra equivale al 70% de los ingresos que reciben tanto la Federación como las novenas.

“Si no van a permitir que tengamos públicos en los parques, nos podrían ayudar con $15,000 para cada equipo, pero no hemos recibido una contestación del DRD. Ahora sabemos con qué tipo de persona estamos bregando dentro del deporte”, afirmó.

Quiles explicó que la motivación detrás de la solicitud es que las franquicias puedan continuar a flote debido que el torneo fue detenido el pasado marzo por la pandemia del virus COVID-19. Los deportes de conjunto todavía no tienen el visto bueno del gobierno para reanudarse.

“Esa ayuda podría balancear los presupuestos con las pérdidas económicas que van a tener. El problema es, que el DRD no ve que los deportes en Puerto Rico mueven la economía. Tenemos 41 equipos cuyos municipios se benefician económicamente cuando se está jugando. Estados Unidos concedió muchos millones de dólares para bregar con los estragos económicos, pero si no conoces los andamiajes, no puedes hacer algo por las federaciones”, señaló.

Quiles señaló que la comunicación con Adriana Sánchez Parés, secretaria del DRD, ha sido mínima.

“La secretaria del DRD lo que tiene que hacer en estos momentos de pandemia es servir de facilitadora, preguntar de qué maneras puede ayudar a las federaciones y no sentarse a esperar que seamos nosotros quienes le llevemos las soluciones a los problemas”, dijo.

Quiles citará a los apoderados para una reunión el 12 de julio para discutir las alternativas en cuanto a la continuidad del torneo 2020. De hecho, no anticipa la presencia de Sánchez Parés.

“Cuando uno envía una correspondencia para que critiquen a uno, no merece que te respeten, ni te inviten a ningún sitio. Sánchez Parés tiene problemas con todo el mundo porque cree que las federaciones tienen que ir a donde ella a suplicarle o pedirle. Durante los casi cuatro años de esta administración, la ayuda del DRD para el Equipo Nacional de béisbol ha sido de cero, pero la primera que estaba en el aeropuerto para recibir al equipo después de ganar una medalla de oro era Adriana Sánchez Parés”, concluyó.