La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE) y la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) presentarán la primera edición de la Copa de Campeones Dominico-Boricua, del 4 al 6 de diciembre en la ciudad de Moca, República Dominicana.

En el evento, se enfrentarán los campeones de la temporada 2022 del Béisbol Superior Doble A de la FBPR, los Toritos de Cayey, y los monarcas de la Liga de Verano de Béisbol Profesional de la FEDOBE, los Granjeros de Moca.

Los Toritos presentarán una plantilla distinta a la que ganó el campeonato en Puerto Rico, debido a compromisos previos de varios de sus integrantes y la participación del Equipo Nacional en la cuarta Copa del Caribe en Bahamas, del 4 al 11 de diciembre.

El equipo será dirigido por el gerente general Rafael Otero, en sustitución de Juan ‘Igor’ González, quien estará en Bahamas con el Equipo Nacional.

Se espera que para el año 2023, se integren a la Copa de Campeones representaciones de Venezuela y Cuba.

El roster de los Toritos de Puerto Rico lo integran: Pedro Ortiz, C / Axel Vélez, C / Luis Rivera, C / Emanuel Colón, INF / Gadiel Báez, INF / Jan Arroyo, INF / Francisco Santiago, INF / Gerardo González, INF / Kelvin Pérez, OF / Christian Torres, OF / Bryan Colón, OF / Jean Navarro, OF / Joel Almonte, OF / Héctor ‘Heto’ Acevedo, P / Christian Bonilla, P / Rafael Díaz, P / José Acosta, P / Yadiel Cruz, P / Joe Alsina, P / Christian Núñez, P / Arnaldo Ortiz, P / Miguel López, P / Oscar González, P