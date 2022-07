ARLINGTON, Texas. La llamada le llegó antes de lo esperado. Pero se ha disfrutado el momento como si fuera un veterano, tras su debut en mayo con un equipo que luce sólido a un puesto en los ‘playoffs’, aun cuando resta la mitad de la temporada.

Ese es el caso de José Francisco Miranda, un versátil jugador que defiende varias posiciones del cuadro interior, lo que ha sido del agrado de los Twins de Minnesota tras su llegada a las Grandes Ligas el 2 de mayo con la novena de la división Central de la Liga Americana.

“Primeramente hay que darle las gracias a Dios por esta primera oportunidad que me dio de estar acá arriba en Grandes Ligas. Es una experiencia única y obviamente poder compartir con compañeros boricuas como (Carlos) Correa y Emilio Pagán, poder compartir el terreno con ellos es algo brutal”, dijo emocionado el pelotero que recién cumplió 22 años. “También estamos en primer lugar que es mejor todavía”.

Sobre su adaptación en los poco más de dos meses que lleva en el circo grande, Miranda indicó que “ha sido bastante bien, ya que los compañeros me esperaron con los brazos y las puertas abiertas. Mucha confianza y los primeros juegos, esas primeras dos semanas en lo que uno se acopla, el frío en Minnesota, y obviamente uno hace los ajustes, gracias a Dios que estamos con confianza y nos sentimos bien arriba”, aseguró.

Una ventaja que tiene el jugador nativo de Manatí, pero criado en el vecino pueblo de Vega Alta, es que tiene la versatilidad de jugar en las esquinas del cuadro interior. El dirigente de la novena, Rocco Baldelli, ha mostrado una gran confianza, ya que utiliza al bateador derecho de manera constante en la inicial, alternándolo en la tercera almohadilla, lo que le da más valor al boricua.

“Ahora mayormente estoy jugando más primera y de vez en cuando juego tercera. Estoy en las dos posiciones, pero si algún día me necesitan también puedo jugar segunda. ‘Drafteé’ como ‘siore’, pero después fue que me empecé a mover”, explicó Miranda, quien sonríe al reconocer que será difícil jugar el campo corto, el cual ocupa su compatriota Carlos Correa, uno de los más importantes integrantes de la plantilla que llegó al equipo para esta campaña.

El también pariente del dramaturgo Lin Manuel Miranda, quien fuera seleccionado 73 en el Sorteo de Novatos de las Mayores, reconoció que jugar con los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional le dio mucha confianza para alcanzar su sueño de estar en el más alto nivel.

“Fue una experiencia bien buena, especialmente el año 2020 que no hubo temporada, ya que pude jugar con Caguas y mantenerme activo. Estar con jugadores veteranos que han tenido mucha más experiencia que yo, escuchar sus consejos, me ayudó bastante en el transcurso de mi carrera”, analizó. Sin embargo, no pude precisar si estará presente en la próxima campaña, ya que “ahora mismo es un poco más difícil, pero si se abre la oportunidad podría jugar. Hay unas cosas, cuando llegue a Puerto Rico, que me gustaría trabajar y enfocarme, y tal vez podría estar jugando”.

La experiencia a la que se refiere de jugar en su tierra natal ha sido clave en sus primeros meses con los líderes de la Central, que mantienen una considerable ventaja sobre Cleveland y Chicago, y que según los analistas es la novena a vencer en ese grupo.

“Estamos compitiendo y trabajando duro, aunque hay cosas que no podemos controlar. Solamente jugar duro, y este mes es bien importante, ya que pueden pasar muchas cosas, muchos cambios y movidas. Pero vamos a seguir jugando como lo estamos haciendo y tratar de mantener la primera posición”.

Y lo que considera la ventaja de poder contar con un ganador como Correa a su lado le ha dado mucha confianza en su juego.

“Tener una persona como Carlos (Correa) es sumamente importante, no solamente para mí, sino para todo el equipo en general. Es una persona que brinda mucho al equipo, con su veteranía, experiencia y confianza, y es un líder dentro y fuera del terreno. Es superimportante tenerlo en el equipo y obviamente para mí, que es boricua”.

Su actuación con Minnesota y las recomendaciones que muy bien pudiera hacer Correa sobre él le abre las puertas para que sea un potencial candidato a integrar la próxima edición de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse en marzo del 2023.

“Si me dan la invitación voy a decir que sí. Es una meta de todo jugador. Hay que esperar que llegue la temporada muerta y si se abre el espacio y la oportunidad, tal vez pudiera estar jugando en la invernal y seguir con buen ritmo para el Clásico Mundial”, finiquitó Miranda.