La temporada que tuvo el lanzador derecho Fernando Cruz en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente fue lo suficientemente sobresaliente para que se llevara el premio de Relevista del Año del torneo como parte de los campeones Cangrejeros de Santurce.

Y a pesar de que los números que ha puesto en la liga invernal boricua en los últimos años podrían justificar que algún equipos de las Grandes Ligas le ofreciese un contrato al menos de liga menor, eso no ha sucedido al momento, aunque Cruz no lo descarta ni pierde las esperanzas.

“Muchas personas me han comentado eso pero tengo que ser honesto: no es correcto. Al menos al momento yo no he firmado nada”, dijo el estelar brazo de los Maceteros de Vega Alta en la pelota Doble A.

“Si ha habido acercamiento de varios equipos como Detroit y los Marlins, pero ninguna oferta ha sido presentada”, manifestó Cruz el miércoles.

La última vez que Cruz, de 29 años, jugó en el béisbol organizado fue en la temporada del 2015, cuando militaba con la organización de los Cachorros de Chicago. En años recientes ha jugado en ligas independientes y en México. Además ha jugado en el Béisbol Superior Doble A.

“En el momento en que estoy, que puedo quedarme en la Isla, jugar Doble A y estar con mi familia, tendría que tener una oferta para regresar al béisbol organizado para tomarla. O podría ser Japón o Corea. Si es así me tiro sin miedo porque pienso que estoy preparado por el próximo nivel”, dijo Cruz.

Quien sí firmó un contrato para volver al béisbol lo fue el zurdo compañero de Cruz en los Cangrejeros, Héctor Hernández, quien el martes tuvo una espectacular actuación en el partido ante los Vaqueros de Montería y de Colombia en la Serie del Caribe San Juan 2020.

“Gracias a Dios se dio la firma con los San Diego Padres, por lo que estoy muy contento”, indicó Hernández oriundo de Carolina y de 28 años. “Es un contrato de liga menor, y aunque no incluyó una invitación para Spring Training, me llamaron luego para que fuera a tirarle el ‘live BP’ a los jugadores”.

Producto de la Puerto Rico Basebal Academy, Hernández fue drafteado en el 2009 por los Cardenales de San Luis, con quienes se mantuvo en liga menor hasta el 2013, llegando hasta el nivel Clase A fuerte.

En el 2014 pasó a la organización de los Diamondbacks de Arizona, equipo con el que escaló hasta nivel AAA, pero la llamada no llegó y en el 2016 fue licenciado.

Tras dos temporadas en la Frontier League, liga independiente, en el 2019 obtuvo un contrato con la organización de los Indios de Cleveland, quien quienes también llegó hasta AAA, pero la llamada no llegó.

“Esperemos que con esta nueva oportunidad para poder demostrar lo que puedo a dar, finalmente se da la meta, que siempre ha sido llegar a Grandes Ligas”, finalizó Hernández.