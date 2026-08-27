El relevista boricua de los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz fue diagnosticado con un desgarro parcial del ligamento colateral cubital en su codo derecho.

Cruz fue puesto el miércoles en la lista de lesionados por 15 días. Según confirmó el dirigente de lo Yankees, Aaron Boone a mlb.com, el boricua buscará una segunda opinión médica, pero la posibilidad de una operación en su codo está sobre la mesa, según trascendió el miércoles.

Cruz permitió un jonrón de dos carreras que empató el partido a Jeremy Peña en la derrota del martes por 9-7 ante Houston. Se le vio salir del vestuario con el preparador físico principal, Tim Lentych, y Boone dijo el miércoles que las pruebas posteriores indicaron su ingreso a la lista de lesionados.

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“Simplemente sintió que algo en uno de sus lanzamientos no estaba bien”, sostuvo el estratega.

El lanzador derecho de 36 años tiene una efectividad de 5.52 en 17 apariciones desde el Juego de Estrellas.

Tras el partido del martes y previo a que se sometiera a pruebas de imagen de resonancia magnética el miércoles, el relevista sostuvo a la prensa de Nueva York que atravesaba por un proceso de ajustes en sus lanzamientos, pero que no se trataba de fatiga.

“He pasado por unos cambios de mecánica, de agarre de la pelota. Pero estamos jugando ante buenos jugadores de Grandes Ligas. Ellos han hecho ajustes y ahora tengo que ajustar”.