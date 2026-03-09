Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Fernando Tatis Jr. no quiso quedarse atrás en la maquinaria ofensiva de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

El “Niño” conectó un grand slam e impulsó seis carreras, y los dominicanos aseguraron un lugar en los cuartos de final al apabullar el lunes 10-1 a Israel.

Tatis vació las bases con su jonrón en la segunda entrada ante un cambio de 78.5 millas por hora de Ryan Prager. El astro de los Padres de San Diego se quedó de pie en el plato y admiró su batazo indiscutible por encima del muro del jardín izquierdo del loanDepot park de Miami.

El batazo de Tatis fue inédito para la República Dominicana en la historia del Clásico Mundial que está escenificando su sexta edición. Nunca antes habían bateado un grand slam en el torneo que lograron conquistar en 2013.

“Estos son momentos únicos que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas”, dijo Tatis. “Era un sueño de niño. Vi al equipo en 2013, tenía 14 años en ese momento”.

“Poder hacer eso, tener ese tipo de situación, son momentos que nunca olvidaré”, agregó.

Tatis también aportó un sencillo de dos carreras en la séptima. Geraldo Perdomo había puesto en ventaja a los dominicanos con una base por bolas con las bases llenas.

Las seis carreras impulsadas de Tatis igualaron a Adrián González en 2009 como la segunda mayor cifra en un juego del Clásico, a una del récord de Ken Griffey Jr. en 2006.

Oneil Cruz añadió un jonrón solitario en la cuarta entrada ante Zack Weiss, un batazo que viajó 115.9 millas por hora.

Los dominicanos suman ocho jonrones en este Clásico. México es el dueño del récord de jonrones en una edición del Clásico al acumular 14 en 2009.

“Hoy fue el día de Tatis. Se llevó el show y así de peligrosa es esta alineación”, comentó el mánager dominicano Alberto Pujols. “Un día puede ser Tatis, otro día (Vladimir) Guerrero, (Juan) Soto, Oneil”.

Brad Ausmus asintió a una pregunta sobre el poderío dominicano: “Es el tipo de equipo que armas cuando quieres ganar en PlayStation o MLB The Show... ahora mismo son uno de los mejores equipos del planeta”.

Los dominicanos (3-0) lideran el Grupo D por encima de Venezuela (2-0), que también aseguró un boleto a cuartos de final gracias al triunfo de sus acérrimos rivales caribeños.

Venezuela enfrenta más tarde el lunes a Nicaragua (0-3). El ganador del duelo del miércoles entre Venezuela y República Dominicana enfrentará a Corea del Sur en un choque de cuartos de final en Miami el viernes. El perdedor se medirá con Shohei Ohtani y Japón en Miami el sábado.

Spencer Horwitz produjo la carrera de Israel con un jonrón en la cuarta entrada contra el ganador Brayan Bello, el único hit permitido en cinco innings por el derecho de los Medias Rojas de Boston que ponchó a siete y no dio bases por bolas.

Horwitz y Noah Mendlinger, los dos primeros bateadores en el orden de Israel (1-2), se combinaron para irse de 7-2, mientras que el resto del orden se fue de 22-0.

Corea del Sur se une a Japón en cuartos de final

En Tokio, Corea del Sur avanzó a los cuartos de final al vencer a Australia. Los surcoreanos se unieron a Japón y Shohei Ohtani, que ya habían avanzado desde el Grupo C.

Corea del Sur, Australia y Taiwán terminaron la fase de grupos con marca de 2-2. Corea del Sur avanzó mediante un complicado sistema de desempate que se redujo a que necesitaba vencer a Australia por cinco carreras o más.

Los surcoreanos lo lograron.

Australia podría haber avanzado con la victoria o perdiendo por cuatro carreras o menos.

Japón (3-0) cerrará la fase de grupos el martes contra República Checa (0-3) en el Tokyo Dome.

Corea del Sur anotó la carrera decisiva en la novena entrada con un elevado de sacrificio de Hyun Min Ahn que remolcó a Hae-Min Park.

Bo Gyeong Moon hizo gran parte del daño por Corea del Sur con cuatro carreras impulsadas, con lo que llegó a 11 en el torneo. Australia utilizó a tres lanzadores en los tres primeros episodios, intentando frenar a los agresivos surcoreanos.

Se trata de la primera vez que Corea del Sur accede a los cuartos de final del Clásico después de tres eliminaciones consecutivas en la fase de grupos.