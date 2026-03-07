Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

Miami. Ronald Acuña Jr. anotó fácilmente desde la tercera base para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, y alrededor de media docena de sus compañeros de equipo saltaron por encima de la barandilla del banquillo para iniciar una celebración.

Era un partido 1-0. En la primera entrada. No importaba.

“Para nuestra gente, el béisbol es alegría”, dijo Jessalyn Suárez, una oficinista de Miami, al entrar en el estadio una hora antes. “Hoy es alegría. Hoy no se trata de otra cosa”.

PUBLICIDAD

Llevaba la camiseta de su equipo, la bandera de su país anudada al cuello y la combinación de colores amarillo, azul y rojo pintada en su cara y en la de algunos de sus amigos.

The vibes are high early for Ronald Acuña Jr. and Venezuela! pic.twitter.com/UrwywVAIOz — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 6, 2026

Los inusuales tiempos políticos no parecían importar. El estadio estaba quizá lleno en un tercio para atestiguar la victoria 6-2 ante Países Bajos, con la abrumadora mayoría de los aficionados alentando a la Vinotinto.

Miles de venezolanos se presentaron el viernes para ver jugar a su selección en suelo de Estados Unidos, dos meses después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación militar en Venezuela para capturar al líder depuesto Nicolás Maduro y llevarlo a Nueva York para que enfrentara cargos de narcotráfico.

“Nadie está pensando en él hoy”, dijo Jesús Otero, un operador de maquinaria pesada jubilado de la cercana Hialeah, mientras observaba la práctica de bateo. “Él no está aquí”.

Al final, los aficionados venezolanos se fueron contentos: Su equipo ganó el primer partido por 6-2.

Había algunas gorras y camisetas de Holanda entre la multitud, pero en su mayor parte, la fiesta era muy latina.

Team Venezuela takes the opening game in #WorldBaseballClassic Pool D! pic.twitter.com/ygcU0mpEuq — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

A las 10:30 de la mañana, más de 90 minutos antes del primer lanzamiento, los aficionados llegaban al estadio mientras la música de Elsen Pro, Bacilos y Carlos Vives sonaba en unos altavoces gigantes. En una gasolinera situada enfrente de uno de los aparcamientos, alguien vendía camisetas, gorras y banderas de Venezuela, todo metido en un par de bolsas de lona que servían de vitrinas.

Dentro, los aficionados animaron desde el primer lanzamiento. Muchos sacaron sus teléfonos para grabar el anuncio del equipo, grabando lo que se veía en la enorme pantalla del centro del campo. La cubierta superior estaba casi totalmente vacía, pero la inferior, sobre todo la de la tercera base, donde estaba el banquillo de Venezuela, estaba llena de gente.

PUBLICIDAD

“Los fanáticos venezolanos del béisbol están muy motivados e involucrados con todo lo que sucede con el equipo”, dijo Nelson Zurita, un venezolano que llama a Chile su hogar pero voló a Miami para el torneo. “Están al tanto de cada transacción de cara al Clásico. El país siempre estará enfocado en el deporte, pero especialmente en el béisbol. ... Los jugadores no quieren mezclar la política con el béisbol, pero el país los apoya completamente.”

No había señales de protestas en el exterior del estadio el viernes; había presencia de policías y agentes del sheriff, pero en gran medida por razones de seguridad y control del tráfico. Los aficionados fueron sometidos a los habituales controles de entradas y registros de bolsos que se llevan a cabo en los partidos de los Miami Marlins y otros eventos en el estadio.

Las autoridades del CMB informaron de que el partido nocturno del viernes -Nicaragua contra la República Dominicana- fue un éxito de asistencia, con más de 35,000 personas en el estadio. La asistencia anunciada para el partido Venezuela-Holanda fue de 19,542 personas.

“La presencia de este equipo proporciona cierto alivio de la tensión política cotidiana”, dijo Zurita. “En su lugar, el énfasis se pone en el Clásico. El béisbol insufla nueva vida”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.