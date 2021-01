Durante 45 minutos el carismático torpedero puertorriqueño Francisco Lindor no dejó de sonreír mientras se dirigía de forma virtual a los periodistas en su presentación oficial como jugador de los Mets de Nueva York.

Mostrando su gorra con el logo de su nuevo equipo, Lindor habló hoy, lunes, de diferentes temas con los miembros de los medios de comunicación de Nueva York y de la prensa internacional.

El campocorto cagüeño conversó sobre las emociones que está sintiendo de ser parte de la familia de los Mets, de lo que le depara en la nueva organización, y, sobre todo, de la forma que le gustaría aportar para llevar a los Mets al nivel más alto.

Lindor, quien fue cambiado a los Mets hace unos días en una transacción en la que estuvieron involucrados otros cinco jugadores, tomó unas palabras para agradecer el trato que recibió durante los años que estuvo en la organización de los Indians de Cleveland, franquicia que lo reclamó en la primera ronda del sorteo del 2011.

“Habían muchas especulaciones sobre el cambio. Cuando recibí la noticia de que había sido cambiado fueron emociones encontradas. Cleveland es mi casa, amo a la ciudad. Siempre me trataron con respeto y amor. Voy a extrañar a Cleveland”, dijo sobre la franquicia que le dio su primera oportunidad de cumplir su sueño de jugar en las Mayores.

“Pero (estoy) emocionado de estar en Nueva York y bendecido de poder jugar este gran deporte en la que es la ciudad más grande en el mundo. Estoy contento de ser un Met”.

Lindor pasó junto al lanzador Carlos Carrasco a Nueva York por los jugadores del cuadro Amed Rosario y Andrés Giménez, y los jugadores de liga menor, el lanzador Josh Wolf y el jardinero Isaiah Greene.

“He tenido la oportunidad de poder hablar con algunos coaches, con el dueño Steve Cohen y algunos jugadores y me hablaron grandes cosas de la organización. Están listos para trabajar y para ganar. Lo más importante es llegar a la meta que es ganar. Estoy muy emocionado de ser parte de esta organización”, agregó el ambidextro bateador de 27 años.

Lindor dijo que ya conversó con su compatriota, el relevista Edwin 'Sugar' Díaz. (Archivo / AP)

Lindor, considerado uno de los jugadores más completos del béisbol en la actualidad, admitió que ya ha tenido la oportunidad de dialogar con varios de sus nuevos compañeros de equipo como el lanzador Marcus Stroman, Pete Alonso, y los boricuas Tomás Nido y Edwin Díaz entre otros.

Sé que hay una gran presión de jugar en Nueva York. Es un mercado grande. Me siento bendecido de poder jugar este juego hoy en día. Me siento como un niño pequeño. Voy a ser Francisco Lindor, voy a ser yo. Espero que a la gente le guste eso. Voy a disfrutarlo” -Francisco Lindor/ nuevo torpedero de los Mets de Nueva York

“He tenido la oportunidad de hablar con algunos. No hemos hablado mucho, pero hemos hablado. No puedo esperar estar en los campos de entrenamientos. He escuchado que es un equipo que está dispuesto a aprender a ganar”.

Lindor, quien en sus seis temporadas con los Indians promedió .285 con 138 jonrones, reconoció la presión que existe por jugar en Nueva York y de la mítica rivalidad con sus vecinos Yankees.

“Sé que hay una gran presión de jugar en Nueva York. Es un mercado grande. Me siento bendecido de poder jugar este juego hoy en día. Me siento como un niño pequeño. Voy a ser Francisco Lindor, voy a ser yo. Espero que a la gente le guste eso. Voy a disfrutarlo”.

“Yo quiero ganar, yo quiero ganar. Vengo con esa mentalidad. Nuevo dueño de equipo y tenemos los recursos para buscar lo mejor de lo mejor. Al final del día lo que hay que hacer es competir y olvidarse del pasado”, señaló al hablar sobre el éxito que han tenido los Yankees en su historia versus el rendimiento pobre de los Mets, quienes no ganan una Serie Mundial desde el 1986.

“Todas las temporadas son nuevas. A lo mejor ellos tienen más anillos y nos han ganado en el pasado, pero esto es el presente. Hay que enfocarnos que hoy hay que ganar. No hablar del pasado. Ellos están dispuestos a querer cambiar las cosas. No quieren seguir siendo el segundo equipo de Nueva York”, apuntó Lindor, quien será agente libre a la conclusión de la próxima temporada.