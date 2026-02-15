El campocorto boricua Francisco Lindor confirmó también este domingo que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se ofreció a pagar una póliza de seguro que le hubiese permitido jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero Major League Baseball (MLB) no aprobó la aseguradora.

“Apreciamos cuánto se preocupa por Puerto Rico… Benito, lo valoramos; siempre está pendiente de la isla”, respondió Lindor a una pregunta sobre la intención del artista durante una conferencia de prensa en medio de los campos primaverales.

Aunque la póliza fuera aprobada, el líder de los Mets de Nueva York no participaría del certamen mundialista debido a que en los pasados días fue operado de su mano izquierda.

LIVE: Francisco Lindor speaks to the media live from #Mets Spring Training for the first time. https://t.co/FiQQtV0a7G — New York Mets (@Mets) February 15, 2026

En los pasados días, el también puertorriqueño Carlos Correa aseguró, a su vez, que Bad Bunny quería financiar su póliza para verlo en acción en el Clásico. No obstante, MLB, los Astros de Houston y su agente, Scott Boras, se opusieran.

Correa y Lindor no participarán en esta edición del Clásico Mundial ante la falta de una póliza de seguro, que gestiona MLB. El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Quiles, informó la semana pasada a Primera Hora que un empresario se había comunicado con el organismo porque tenía interés en cubrir los gastos de los seguros de ambos peloteros.

Días después, este medio supo que se trataba de Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido como Bad Bunny. El artista, junto a sus socios Noah Assad y Jonathan Miranda, es copropietario de la agencia Rimas Sports.

El torneo se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo y el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, será una de las cuatro sedes de la fase de grupos del 6 al 11 de ese mes.