Francisco Lindor hará historia cuando firme su primer contrato multianual.

El estelar campocorto puertorriqueño, que es elegible para ser agente libre por primera vez en su carrera luego de la temporada 2021, reveló anteayer que quedaron detenidas las negociaciones con los Indios de Cleveland para una extensión de contrato, por lo que todo apunta a que irá al mercado libre, donde luce encaminado a hacer historia como el jugador mejor pagado de su posición y también con el contrato más jugoso para un pelotero latino. Además, su acuerdo debe romper el récord para la franquicia que lo fiche.

Lindor le dijo al portal The Athletic que ha tenido “buenas conversaciones” con los Indios pero no no han podido llegar a un acuerdo.

“Así que dejaremos eso a un lado y nos centraremos en jugar y ganar este año”, dijo Lindor, quien ganará $17.5 millones esta temporada.

“Mi agente (David Meter) sabe mi valor, yo sé mi valor”, agregó el pelotero de 26 años.

Durante la temporada muerta, Lindor estuvo en múltiples rumores de cambio, ya que es difícil que una franquicia de mercado pequeño como la de Cleveland, pueda retener a un jugador cuyo valor proyectado está sobre los $300 millones.

Los Indios son apenas una de las cinco franquicias en las Mayores que nunca ha dado un contrato de $100 millones.

Sin embargo, la gerencia de la novena no quedó satisfecha con las ofertas recibidas por Lindor y el valioso jugador sigue con el equipo. La pregunta ahora es ¿hasta cuando?

Lindor se ha convertido en una de las máximas estrellas de las Grandes Ligas. Ganador de dos Guantes de Oro en una de las posiciones más exigentes, y con tres temporadas seguidas de sobre 30 cuadrangulares y 40 dobles, el bateador ambidextro y cuatro veces seleccionado para el Juego de Estrellas, debe estar pronto entre los tres jugadores mejor pagados en la historia.

El contrato más jugoso en la historia es de Mike Trout, quien está considerado el mejor pelotero en la actualidad. El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, acordó antes de la temporada 2019 una extensión contractual por 12 temporadas y $426.5 millones. Trout es el único jugador en las Grandes Ligas en rebasar la cifra de los $400 millones en un contrato.

Los otros jugadores que han superado los $300 millones son el jardinero Bryce Harper (Filis de Filadelfia), quien a los 26 años de edad firmó por $330 millones y 13 temporadas en el 2019; Giancarlo Stanton (Marlins de Miami ) por $325 millones y 13 temporadas a los 25 años en el 2014; el lanzador Gerrit Cole (Yankees de Nueva York), con nueve temporadas y $324 millones a sus 29 años hace unos meses y el antesalista dominicano Manny Machado (Padres de San Diego) por 10 años y $300 millones en el 2019 cuando tenía 26.

Mookie Betts, quien tiene 27 años y será agente libre al concluir la Serie Mundial, debe ser el próximo en superar los $300 millones. El estelar jardinero que debutará este año con los Dodgers de Los Ángeles tras haber jugado con los Red Sox desde el 2014, luce con el potencial de ubicarse segundo entre los contratos más grandes en la historia. Según reportes, Betts rechazó una oferta de Boston por más de $320 millones y 10 años. El contrato de Betts podría ser un barómetro para saber cuánto ganará Lindor.

Entre la elite

Lindor debutó en las Mayores el 14 de junio de 2015. Sus números en sus primeras cinco campañas comparan favorablemente con los cuatro bateadores con contratos de $300 millones, y con Betts.

En el WAR, una estadística que se ha convertido en esencial a la hora de negociar, Trout tuvo un 37.0 desde el 2012 al 2016 y Betts un 35.2 del 2014 al 2018. El de Lindor es de 28.6, superior al 24.6 de Machado (2012-2016), el 21.5 de Harper (2012-2016) y el 21.3 de Stanton (2010-2014).

Los primeros tres promedios ofensivos son Trout .304; Betts .303 y Lindor .288. En cuadrangulares, Stanton dio 154, Trout 139 y Lindor 130; en empujadas el boricua es cuarto con 384 ante las 399 de Santon, 397 de Trout y las 390 de Betts; mientras que en anotadas Lindor empató en el liderato con Betts con 478, apenas una sobre Trout. En hits, Lindor es también es primero con 835 ante los 789 de Trout y 744 de Betts y en dobles, el cagüeño es segundo con 178 al tiempo que Betts pegó 189.

Lindor demuestra su valor como jugador completo al también ubicarse tercero en bases robadas. Trout sumó 113 en su primeros cinco años, Betts se estafó 110 y Lindor 93. Lindor ha ganado dos Bates de Plata. Trout ganó uno en cada una de sus primeras cinco temporadas; Betts lo ganó desde el 2016 al 2018; Stanton en el 2014 y Harper en el 2015.

En la defensa, Betts lleva tres Guantes de Oro seguidos y Machado ganó dos, la misma cantidad del boricua.

Trout ganó dos galardones de Jugador Más Valioso en sus primeros cinco años. Betts ganó el premio en el 2018 y Harper en el 2015.

Conocido por su sonrisa y carisma, Lindor tendrá dos temporadas adicionales para seguir aumentado su valor con el beneficio de ya saber cuánto recibirá Betts. Por lo pronto, el número 12 de los Indios comenzará otra temporada con la novena, pero podría ser la pieza más codiciada cuando llegue la fecha límite para cambios el 31 de julio, si el equipo no está en contienda