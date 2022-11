Caguas. Desde su llegada como coach del banco a los Astros de Houston, Álex Cora ha sido descrito como una de las mentes jóvenes más brillantes del béisbol, con una capacidad de comunicación superior, y su trabajo en las temporadas del 2017 con los Astros, así como la del 2018 con los Red Sox, esta vez como dirigente en propiedad, probaron que el cagüeño tenía lo necesario para tener éxito como piloto en el mejor béisbol del mundo.

En el nivel que están los Red Sox de Cora, es sumamente difícil mantenerse competitivo cada año, que cada uno trae sus retos en forma de jugadores que se van en agencia libre, otros que llegan, las lesiones y años subpares de figuras clave.

Y el año 2022 fue sumamente duro para el dirigente de los Red Sox, que en 2021 ganaron 92 juegos, llegaron a la Serie de Campeonato y en 2022 se quedaron fuera de los playoffs con solo 78 victorias.

“Uno saca los sentimientos y las emociones de la temporada y ve las cosas de la manera correcta. Obviamente fue frustrante. Como que nunca arrancamos. Tuvimos un buen ‘stretch’ creo que en mayo, pero fuera de eso fuimos sumamente inconsistentes”, dijo Cora en una de sus frecuentes visitas a su otra casa, el Yldefonso Solá Morales.

“Al final, como siempre he dicho, hay un solo equipo que tiene una buena temporada en Grandes Ligas, y van a ser o los Astros o los Phillies. El resto, pues, tremendas temporadas, pero la meta siempre es ganar la Serie Mundial”, agregó. “Hubo muchos equipos que tuvieron tremenda temporada regular, pero jugaron dos o tres juegos que nosotros. Eso es lo difícil de las Grandes Ligas: solo uno es el que celebra”.

Este señaló que la semana anterior a la celebración del 4 de julio fue la que, para él, marcó la temporada. Recordó en en ese lapso se lesionaron los abridores Nate Eovaldi, Rich Hill y Michael Wacha.

“Fueron tres abridores. No importa cuán profundo tú seas, pero cuando son tres abridores se te pone la cosa bien difícil”, dijo. “Recuerdo que cuando jugamos contra Tampa y Nueva York, que jugamos dos semanas corridas, tiramos a (Josh) Winckowski, (Kutter) Crawford, (Brayan) Bello y otro novato corridos contra Yankees y Rays. Y pese a que son talentosos, es muy difícil”.

Otro factor que realzó fue el dominio divisional que tuvieron los Blue Jays sobre los Red Sox. Estos ganaron 16 de los 19 juegos en que se enfrentaron. Según Baseball Reference, en esos partidos, los Blue Jays dominaron 125-55 en carreras, 218-155 en hits y en un histórico choque, los vencieron 28-5 el 22 de julio.

“Toronto nos dominó”, admitió Cora. “Si hubiésemos dividido la serie contra Toronto hubiésemos estado tal vez en 84 u 85 victorias y con chance de entrar, y septiembre es diferente. Pero nos ganaron 16 de 19. Y en este nivel, cuando eso sucede, pues pasan estas cosas (no clasificar)”.

Los Red Sox del dirigente boricua Álex Cora jugaron para 78-84, quedándose fuera de los playoffs. ( Paul Sancya )

“Pero pienso que no hubo consistencia. Pese a que fue un buen año ofensivo, no fue tremendo. No conectamos jonrones. Xander (Bogaerts) tuvo buena ofensiva pero no bateó para poder, ni JD (Martínez). Raffy (Devers) se lastimó en un momento dado y yo creo que, ofensivamente hablando, pese a que anotamos muchas carreras, se nos hacía bien difícil hacerlas”, agregó.

Con el final de la Serie Mundial inicia un proceso de agencia libre en el que la organización tiene mucho trabajo por delante, en especial con figuras como Devers y Bogaerts, para tratar de subsanar las deficiencias que entienden que tuvieron en 2022.

Cora estuvo impedido de hablar de otros agentes libres, pero sí habló de los de su equipo.

“Hay que esperar a ver qué decisiones vamos a tomar… a quién le vamos a hacer los ‘qualifying offers’. La situación de Bogaerts es una de las más importantes. Raffy no es agente libre. Le queda un año más, y todo el mundo sabe que le hicimos una oferta. Estamos en eso y si Dios quiere antes de que acabe el año o antes de ‘spring training’ tendríamos algo resuelto con Rafael y nos encantaría que Bogaerts sea nuestro campocorto por muchos años. Lo hemos dicho toda la temporada”, indicó.

El dirigente apuntó a lo que podría ser uno de los panoramas en la postemporada, y parece ser que la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) ayudaría en ese sentido.

“Estamos cerca de poder utilizar nuestros recursos de liga menor y vamos a ver a varios de los muchachos aquí. Obviamente está Jeter Downs, pero (Ceddanne) Rafaela estoy loco por verlo jugar. Es elite defensivamente en el center field y en el siore. (Triston) Casas ya vino, (Christian) Koss, Bello hizo su trabajo este año. Ya desde que llegó Chaim (Bloom) esto era lo que queríamos: volver a poder a usar nuestros recursos en el nivel de Grandes Ligas y poder gastar dinero en otras cosas”, manifestó.

Rafaela y Koss juegan con los Criollos de Caguas, mientras que Downs está con los Indios de Mayagüez.

“Así que estamos cerca de que nuestro sistema de liga menor sea de impacto a ese nivel y eso es lo que tú buscas”, continuó Cora. “Todo el mundo comenta que la organización en que uno debe fijarse es la de Tampa. Sí, ellos hacen tremendo trabajo con los recursos que tienen, pero yo creo que la organización modelo ahora mismo es la de los Dodgers, que pueden usar sus jugadores jóvenes para llegar a donde están y de repente le pagas a Mookie (Betts), le pagas a (Freddie) Freeman y quizás hasta a un (Aaron) Judge porque están en tremenda posición para hacer eso”.

“Fueron muchas lesiones, pero nosotros no somos de excusas. Tampa Bay pasó por lo mismo y Michael Brantley, un jugador sumamente importante para los Astros, no está jugando (en playoffs). Es lo que es. Es lo difícil y lo bonito de 162 juegos en una temporada, que todas estas cosas pasan y tienes que buscar la manera de cómo seguir batallando”, finalizó.