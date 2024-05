El lanzador boricua José Berríos reafirma su compromiso con la inclusión y apoyo a la diversidad en el ámbito deportivo y educativo con el lanzamiento del programa Little League Challenger en Puerto Rico por medio de su Fundación La Mákina.

El programa está dirigido a niños y jóvenes con diversidad funcional para que puedan disfrutar del béisbol y el sóftbol en un entorno adaptado y seguro.

El Programa Little League Challenger es una rama inclusiva de Little League International, y tiene como objetivo el facilitar la integración y participación en actividades deportivas a personas con diversas capacidades, así como promover valores de inclusión, trabajo en equipo y compañerismo a través del deporte.

PUBLICIDAD

“El lanzamiento de este programa era muy esperado por todos los que formamos parte de la Fundación. Una de las mayores bendiciones que tengo es dedicarme a un deporte que me apasiona, pero a través del cual he podido crecer, madurar y mejorar como jugador, pero también como persona... Y con este programa le estamos dando esa misma oportunidad a niños y jóvenes que, sin un programa como este, no podrían hacerlo”, sostuvo Berríos mediante una comunicación escrita.

Little League Challenger es un programa piloto implementado por la Fundación La Mákina, en colaboración con Jays Care Foundation y la Universidad de Puerto Rico que se comenzará en el Recinto de Bayamón.

El programa iniciará con la capacitación y certificación de alrededor de 100 líderes y voluntarios de diferentes organizaciones, maestros de educación física adaptada y estudiantes del programa de Educación Física Adaptada del Recinto de Bayamón.

La fase de capacitación y certificación se dará los días 4 y 5 de mayo, mientras que el Primer Evento Challenger está previsto para junio de 2024 abierto a participantes de todas las edades con discapacidades cognitivas y físicas.

“La actividad física no tan solo sirve de apoyo para las actividades de la vida diaria y el desarrollo de la independencia de niños y jóvenes, sino que también promueve la salud mental y refuerza el autoestima. Este es un proyecto único y especial con el que vamos a lograr que todos los niños y jóvenes que pasen por aquí entiendan que una discapacidad no necesariamente trae consigo limitaciones”, señala Berríos.

PUBLICIDAD

El objetivo a largo plazo de este programa es extender las certificaciones a todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico e integrar el curso de capacitación como parte oficial del currículo de Educación Física Adaptada, para lograr un alcance mayor y beneficiar a niños y jóvenes alrededor de la Isla.

La Fundación la Mákina fue creada en el 2013 y ha aportado a muchas vidas en Puerto Rico tanto con ayuda de suministros en momentos de emergencia, donativos, rehabilitaciones de instalaciones deportivas en comunidades especiales y apoyo a hogares de personas con necesidades particulares.