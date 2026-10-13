St. Petersburg, Florida. Los Guardianes de Cleveland usaron el juego pequeño, el batazo largo y jugaron un béisbol sólido en todos los aspectos para seguir ganando en la postemporada.

Nathaniel Lowe conectó un sencillo de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada, después de que Chase DeLauter y Patrick Bailey pegaron jonrones solitarios ante Drew Rasmussen, y los Guardianes de Cleveland vencieron el lunes por la noche 7-3 a los Rays de Tampa Bay para llevarse el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Let it burn: Lowe and slow. #GuardsBall | #StandGuard https://t.co/QHrnehm3kZ — Cleveland Guardians (@CleGuardians) October 13, 2026

Después de perder los primeros dos juegos en casa ante los Medias Blancas de Chicago en su Serie Divisional de la Liga Americana, Cleveland ha ganado cuatro seguidos en la postemporada por primera vez desde que ganó sus primeros seis juegos de playoffs en 2016 rumbo a un boleto a la Serie Mundial.

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“Se siente bien ver que algunas pelotas caen, ver a los bateadores conectar con solidez, ver a algunos muchachos tener grandes turnos al bate, porque en los primeros dos juegos de la serie contra los Medias Blancas, nos ganaron. Así fue”, dijo Lowe. “Tuvimos que ponernos contra la pared y hacer algo loco, y este grupo lo hizo. Es agradable sentir algo de impulso al venir aquí y llevarnos el Juego 1”.

El dominicano José Ramírez tuvo tres hits y DeLauter se quedó a un triple del ciclo, mientras los Guardianes conectaron 14 imparables contra un cuerpo de lanzadores de Tampa Bay que permitió apenas 12 en su Serie Divisional contra los Yankees de Nueva York.

El dominicano Junior Caminero y Jonny DeLuca impulsaron carreras con sencillos en la primera entrada y Cedric Mullins conectó un cuadrangular solitario por los Rays, que nunca estuvieron en desventaja cuando barrieron a los Yankees de Nueva York en tres juegos en la Serie Divisional de la Liga Americana.

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“Ha pasado un tiempo desde que perdimos, creo que eso es algo bueno, y sé que los muchachos volverán y responderán mañana”, dijo el mánager de Tampa Bay, Kevin Cash.

El Juego 2 se disputa la noche del martes en Tropicana Field. El novato zurdo Parker Messick abre por Cleveland, y el derecho Freddy Peralta sube al montículo por los Rays.

Cinco relevistas se combinaron para lanzar cinco entradas de una carrera y dos hits por los Guardianes, que se convirtieron en apenas el 11.º equipo en remontar un 0-2 en una serie de playoffs al mejor de cinco, con una victoria sobre los Medias Blancas el sábado por la noche.

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Cade Smith, quien lanzó en los cinco juegos contra Chicago, retiró una novena entrada perfecta.

“Obviamente veníamos de una serie impactante, tuvimos un cambio rápido. Pero estos muchachos vienen listos para jugar todos los días. No podría estar más orgulloso de ellos”, dijo el mánager de Cleveland, Stephen Vogt. “Nos golpearon temprano. Y nuestro cuerpo de lanzadores, crédito a ellos, por detenerlo y mantenernos en el juego tanto tiempo como lo hicieron. Y la ofensiva despertó”.

Rasmussen llevó una ventaja de 2-0 hasta la sexta antes de que DeLauter abriera la entrada con un jonrón hacia el jardín izquierdo-central por la banda contraria. Bailey abrió la séptima con un batazo enorme al central que recorrió una distancia proyectada de 436 pies, poniendo fin a la noche de Rasmussen.

Rasmussen llevó un juego sin hit hasta la octava en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees.

Ramírez abrió la octava con un sencillo dentro del cuadro ante Tyler Wells, y DeLauter disparó un doble al jardín derecho. Después de que Wells retiró a Jo Adell con un rodado a segunda, entró Ian Seymour. Lowe conectó una recta de 0-2 por el centro para remolcar dos carreras y darle a Cleveland ventaja de 4-2.

Lowe debutó en las Grandes Ligas con Tampa Bay en 2019 y ganó una Serie Mundial con Texas en 2023.

“Me encanta volver aquí, de verdad”, dijo Lowe. “Es agradable ver algunas caras conocidas del otro lado”.

Mullins conectó ante Erik Sabrowski en la parte baja para un cuadrangular solitario .

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Ramírez, cuyo jonrón de dos carreras impulsó a Cleveland a una victoria de 2-0 en el Juego 5 contra Chicago, aportó una carrera de seguro con un sencillo impulsor en la novena ante Cole Sulser.

Ramírez luego ayudó a que los Guardianes anotaran dos más al salir hacia tercera con dos outs y cuenta de dos strikes a Adell. Caminero corrió a cubrir la almohadilla y quedó fuera de posición cuando Adell pegó un rodado fuerte hacia tercera. La pelota se internó en el jardín izquierdo para un doble de dos carreras.

Una multitud de 35,361 aficionados agitó toallas amarillas de apoyo y hizo sonar cencerros en el Trop, mientras Tampa Bay hacía su tercera aparición en la SCLA en la historia de 29 temporadas de la franquicia.

Se encendieron cuando los Rays, de 98 victorias, se adelantaron 2-0 en la primera y Rasmussen batalló para mantenerlo así hasta la sexta.

Tras esa actuación dominante contra los Yankees, Rasmussen lanzó seis entradas y fracción exigentes. El derecho dos veces All-Star, que se quedó a cuatro outs de un juego sin hit en una victoria de 1-0 contra Nueva York, permitió un hit al segundo bateador que enfrentó y ocho en total, ponchando a siete.

El abridor de los Guardianes, Foster Griffin, permitió dos carreras y cinco hits en cuatro entradas.

Trabajo con el guante

Los Rays ayudaron a Rasmussen con una defensa sobresaliente.

Nick Fortes puso out a Ramírez cuando intentaba robarse la segunda en la primera. Caminero hizo una jugada excelente para retirar a Adell con un bote fuerte hacia tercera. Caminero tomó la pelota con el guante de revés tras un bote corto y sacó un tiro fuerte a primera.

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Los Guardianes tuvieron un corredor en primera con un out en la tercera cuando el segunda base Ben Williamson le robó a DeLauter un hit que evitó un atasco de primera y tercera. Williamson , que no estuvo en el roster de la SDLA, hizo una atrapada en clavado en el rodado fuerte de DeLauter, se levantó y lo puso out con un tiro.

Corredores dejados en base

El campocorto de gran fildeo de los Rays, Taylor Walls, se fue de 0-3 y dejó a seis corredores en base. Se ponchó con las bases llenas para terminar la primera, elevó de línea con un corredor en base en la cuarta y rodó para out con corredores en primera y segunda para terminar la sexta.