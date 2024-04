Atlanta. Hank Aaron se negó a dejarse intimidar por correos racistas o amenazas durante su búsqueda del récord de jonrones de Babe Ruth.

Los compañeros de equipo de Aaron, incluido Dusty Baker, se preocuparon por él incluso cuando el futuro miembro del Salón de la Fama recorría las bases después de su jonrón número 715, que batió el récord, el 8 de abril de 1974. Baker, que estaba en cubierta, y Tom House, que atrapó el jonrón en El bullpen de Atlanta detrás del muro del jardín izquierdo, regresarán a Atlanta el lunes para el 50 aniversario del jonrón.

Después de correr desde el bullpen para entregarle la pelota a Aaron en el plato, House encontró a la madre de Aaron dándole un gran abrazo al toletero.

PUBLICIDAD

“Se los podía ver a ambos con lágrimas en los ojos”, dijo House a The Associated Press. “Eran una madre y un hijo. Obviamente, eso fue genial. También era mamá protegiendo a su hijo. En ese momento todos pensaron que alguien intentaría dispararle en el plato. Así que hubo todo tipo de cosas. Le di el balón. Le dije: ‘Aquí está, Hank’. Él dijo: ‘Gracias, chico’”.

Hank Aaron aparece aquí con la pelota del histórico jonrón en sus manos. ( Bob Daugherty )

Baker se refirió a Aaron como una figura paterna o un hermano mayor que lo cuidó cuando comenzó su carrera como jugador con los Braves. Baker y otros compañeros de equipo, incluido Ralph Garr, intentaron vigilar a Aaron durante la persecución del jonrón.

“Siempre sentimos la necesidad de protegerlo, siempre sentimos esa necesidad”, dijo Baker la semana pasada. “Creo que teníamos más miedo por él de lo que él realmente tenía miedo porque nunca mostró ningún miedo a las amenazas ni nada por el estilo. Parece que eso lo llevó a un nivel de concentración más alto del que nunca antes había sido posible”.

Baker se retiró como dirigente de Houston después de la temporada 2023.

Bob Hope, entonces director de relaciones con los medios de los Braves, dijo que Aaron no se dejaría disuadir por las amenazas emitidas al final de la temporada de 1973 cuando se acercaba al récord de Ruth de 714 jonrones en su carrera.

“Una vez el FBI quiso reunirse con él un domingo y le pidió que no jugara porque sentían que tenían amenazas de muerte legítimas contra él”, dijo Hope.

PUBLICIDAD

Los compañeros de Hank Aaron lo levantan en brazos luego de fijar el récord de jonrones en las Mayores. Existía mucho temor de que alguien pudiera querer matar a Aaron por ser un hombre de la raza negra quien quebraba el récord de Babe Ruth. ( Charles Knoblock )

“Fuimos a la casa club y nos sentamos con él y Hank simplemente dijo: ‘¿Qué clase de declaración sería esa? Soy un jugador de béisbol. Ustedes hacen lo que tienen que hacer para mantener las cosas seguras, pero yo estoy jugando béisbol’. Y pensé que eso reflejaba mucho su personalidad en todo momento”.

Hope dijo que la mayoría de las cartas de fans que recibió Aaron fueron positivas.

“El correo de odio no fue agradable, pero no hubo tanto como te hacen creer”, dijo Hope. “Era sólo un porcentaje muy, muy pequeño de los fanáticos el que causaba ese problema”.

Hope y Baker permanecieron cerca de Aaron después de su carrera y hasta su muerte en 2021, a los 86 años.

“Uno de los honores de tu vida que no quieres es cuando Hank murió, en su funeral, Dusty y yo éramos los únicos dos portadores del féretro que no eran familiares”, dijo Hope. “Cuando me di cuenta de eso en el funeral, fue casi abrumador”.

Este momento cumple 50 años mañana. ( JOE SEBO )

Wonya Lucas, sobrina de Aaron e hija de Bill Lucas, quien con los Bravos en 1976 se convirtió en el primer gerente general afroamericano de las Grandes Ligas de Béisbol, dijo que recuerda que el “tío Hank” se mantuvo fuerte durante la persecución del récord. Dijo que eso se mantuvo constante incluso cuando las amenazas llevaron a que coches de policía aparecieran en la casa de Aaron y a que la hija mayor de Aaron, Gaile, tuviera que regresar a casa de la universidad.

“Ciertamente entendí la gravedad de la situación y cómo cambió el estado de ánimo; es probablemente una buena manera de decirlo”, dijo Wonya Lucas el viernes. “Pero también recuerdo su fuerza silenciosa y, a pesar de todas las condiciones que describí, me sentí seguro en casa porque sentí que él nos daba una sensación de consuelo”.

PUBLICIDAD

Para conmemorar el 50 aniversario del jonrón 715 de Aaron, el Atlanta History Center abrirá una nueva exhibición al público que celebra a Aaron el martes y que permanecerá abierta hasta el Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta. Se espera que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, asista a una vista previa de la exhibición el lunes.

El bate de Aaron y la pelota que conectó para el jonrón récord, normalmente ubicados en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, estarán en exhibición en Truist Park el lunes.

Aquí otro tiro de cámara del batazo. ( Anonymous )

El Hank Aaron Invitational está diseñado para alentar a los jugadores de secundaria de diversos orígenes a jugar en niveles más altos. Los exalumnos del Hank Aaron Invitational incluyen al lanzador de Cincinnati Hunter Greene, que participó en 2015, y al jardinero de los Braves, Michael Harris II, que jugó en 2018.

Major League Baseball también apoya otras iniciativas, incluido el Andre Dawson Classic, diseñado para promover la diversidad en el deporte.

“Para mí, tener a alguien que se parece a mí y que puede tener tanto éxito y hacer las cosas que él ha hecho, el camino que abrió para jugadores como yo, es bastante importante”, dijo Harris el viernes.

A pesar de esos esfuerzos, la cantidad de jugadores negros en las plantillas de las Grandes Ligas ha disminuido. Un estudio realizado por el Instituto para la Diversidad y Ética en el Deporte de Florida Central reveló que los jugadores afroamericanos representaron solo el 6.2% de los jugadores en las plantillas del día inaugural de la MLB en 2023, frente al 7.2% en 2022.