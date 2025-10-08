Parece que dondequiera que va Bad Bunny, los hechos noticiosos lo persiguen. Esta vez, no fue sobre un escenario, sino en el Yankee Stadium, donde el puertorriqueño volvió a ser protagonista inesperado de un momento viral.

El artista, sentado en las primeras filas detrás del plato, presenciaba el tercer partido de la Serie Divisional entre los Yankees de Nueva York y los Blue Jays de Toronto cuando un batazo de foul del venezolano Anthony Santander aterrizó justo en su área. Un fanático detrás de él falló en atraparla, y la pelota terminó rebotando hasta caer a los pies del cantante, quien la levantó del suelo y la mostró sonriente al público.

Bad Bunny got a foul ball at the Blue Jays-Yankees game tonight 😭 pic.twitter.com/hllzNix74p — MLB (@MLB) October 8, 2025

Benito Antonio Martínez, nombre de pila del intérprete de que en las pasadas semanas ha estado en el ojo público por que será el exponente del show del medio tiempo del Super Bowl 2026, fue además testigo de una noche de película para los Yankees.

El equipo neoyorquino, que estuvo abajo 6-1 en la pizarra, remontó espectacularmente con un jonrón de tres carreras de Aaron Judge y otro solitario de Jazz Chisholm Jr. para sellar una victoria de 9-6 que evitó la eliminación y forzó un cuarto partido este miércoles en el Bronx.

Los Blue Jays aún lideran la serie 2-1, pero la buena fortuna —al menos esa noche— pareció estar del lado de Bad Bunny y los Yankees.