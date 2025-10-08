Jonathan Isaac dejó la puerta abierta para unirse en el futuro a la Selección Nacional tras el juego de pretemporada de la NBA entre el Magic de Orlando y el Heat de Miami, celebrado el pasado sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot.

El ala-pívot del Magic aseguró que lleva un tiempo contemplando la posibilidad de representar a Puerto Rico, tierra natal de su abuelo materno.

Compartió que José Juan Barea y Maurice “Moe” Harkless le hicieron un acercamiento para formar parte del programa nacional, pero rechazó la oferta porque “era bien joven, tenía mi agenda llena en verano y las lesiones me afectaron”.

El licenciado Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto (FBPUR), confirmó a Primera Hora esa propuesta que le hicieron Barea y Harkless a Isaac hace unos años, pero sostuvo que en estos momentos la bola está en la cancha del espigado canastero.

“Si él tiene disponibilidad e interés, tiene que demostrarlo. La invitación ya se le hizo. Recuerdo que hablé con José Juan y se habló. Si tiene interés, que lo demuestre. Obviamente es un jugador de ese calibre, pero debe mostrar interés. Nosotros, en su momento, sí hicimos esa gestión”, declaró Ramos a este medio.

Isaac, por su parte, admitió el pasado sábado que tiene interés de conocer más a fondo la cultura de su familia por parte de madre, pero que una de las cosas que lo frenaban de vestir el uniforme del Equipo Nacional es su temor a lesionarse.

“Lo he pensado mucho, pero veremos qué sucede. No he estado saludable por un tiempo… Realmente, no sé”, dijo en aquel entonces.

Isaac viene de promediar 5.4 puntos y 4.4 rebotes en 71 partidos con Orlando. La temporada pasada disputó la mayor cantidad de juegos desde 2018-19, cuando vio acción en 75.

Y es que en agosto de 2020 sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) y en el menisco, que provocó que se perdiera las campañas 2020-21 y 2021-22 de la NBA. Por ello, su prioridad es mantenerse saludable después de firmar un contrato de cinco años por $84 millones con el Magic en 2024.