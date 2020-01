Carolina..El zurdo Héctor Santiago no sabe qué esperar de los Astronautas de Panamá en el primer compromiso de los Cangrejeros de Puerto Rico en la Serie del Caribe 2020.

Por ello, se esmerará en delinear un plan sin tomar en consideración a la alineación panameña.

“Mentalmente me quiero asegurar que mi cuerpo está bien. No tener un plan de los bateadores, sino el mío. Me sentaré con el cátcher (Roberto Peña) para establecer un plan”, adelantó Santiago.

Estoy feliz porque vine a jugar sin saber que iba a tirar en el primer juego y más considerando que no terminé en la final con los Cangrejeros. -Héctor Santiago / Lanzador de Puerto Rico

El experimentado lanzador cerró la fase regular con balance de 4-2 con una efectividad de 0.73 en 49 entradas para los Gigantes de Carolina. Fue premiado como Lanzador del Año y Regreso del Año en la campaña 2019-20.

“No conozco al equipo (Astronautas), pero estoy listo para tirar strikes. Para mí es igual porque mi mentalidad es usar mis lanzamientos. Si son rectas, es hacerlo con confianza, si es el cambio, con confianza. El plan será en términos del equipo si es un bateador que hala la bola, ponerme listo para los que vayan a tocar, los corredores. Quiero saber si están agresivos para entonces establecer mi plan”, explicó.

Santiago aseguró se siente honrado por la oportunidad que le ofrece el dirigente José ‘Tony’ Valentín para comenzar por los Cangrejeros en la jornada inicial de la Serie del Caribe.

“Estoy feliz porque vine a jugar sin saber que iba a tirar en el primer juego y más considerando que no terminé en la final con los Cangrejeros. Sabía que había la posibilidad de jugar en la Serie del Caribe, pero no pensé que me iban a poner en el primer juego”, afirmó.