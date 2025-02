El lanzador puertorriqueño Héctor Santiago no verá afectada su participación en la Serie del Caribe 2025, luego de ser suspendido en la isla por cuatro años tras fallar a un control de la Organización Antidopaje de Puerto Rico (Prado, por sus siglas en inglés), informó este viernes el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Juan Flores Galarza.

El ente regulador informó ayer que Santiago fue uno de cuatro peloteros suspendidos por cuatro años.

“Héctor Santiago no verá detenida su participación en la Serie del Caribe en Mexicali debido a que el ente no tiene ningún tipo de relación con la liga invernal y no regula la participación de nuestros peloteros. El roster del equipo ya fue aprobado durante el Congresillo de todas las ligas caribeñas”, explicó Flores Galarza.

Según el informe de la Prado, Santiago arrojó positivo al esteroide anabólico estanozolol y a cocaína. A causa de esto, fue suspendido por cuatro años. Esta sería su segunda sanción por dopaje, ya que en 2021 fue suspendido por 80 juegos en las Grandes Ligas, luego de dar positivo a una testosterona externa.

Santiago es uno de los pilares del cuerpo monticular de los Indios de Mayagüez en el llamado “Clásico Caribeño”, que inicia hoy con el desafío en el que Puerto Rico se enfrenta a México a la medianoche. El partido será transmitido por WAPA Deportes.

“Nuestro norte es representar a Puerto Rico dignamente en la Serie del Caribe, batallando contra los equipos contrarios en el terreno de juego. Los jugadores, técnicos, personal de apoyo y administrativos estamos enfocados en conseguir el campeonato y las agendas escondidas de entes puertorriqueños no van a impedir que logremos nuestra meta”, sentenció Flores Galarza antes de asegurar que esas serían las únicas expresiones que realizará la liga y el equipo con respecto a la situación del serpentinero que tuvo récord de 3-2 y efectividad de 3.42 en el torneo.

Puerto Rico tiene 12 cetros en la historia de la Serie del Caribe, dos de ellos le pertenecen a los Indios luego de conseguirlos en las ediciones de 1978 y 1992.