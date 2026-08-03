Heliot Ramos se mudará e la Bahía de San Francisco al Bronx, luego que los Yankees de Nueva York llegaran a un acuerdo con los Gigantes para adquirir los servicios del jardinero boricua.

Ramos, quien batea para .264 con nueve cuadrangulares y 36 carreras remolcadas esta temporada con los Gigantes, llegará a una alineación e los Mulos que buscaban ayuda en los jardines y en la ofensiva, ante las ausencias de los toleteros Aron Judge y Cody Bellinger.

El cambio solo esperaba por el examen médico para ser anunciado oficialmente, según reportes de mlb.com.

“Si me adquirieron mediante un cambio, es porque me quieren, obviamente. Así que estoy muy orgulloso”, declaró Ramos a la prensa el lunes por la noche en Texas, donde los Gigantes se enfrentan a los Rangers. “Al fin y al cabo, son los Yankees. Es una organización que, cuando eres niño y puertorriqueño, todo el mundo conoce. Todo el mundo la desea”, destacó, en declaraciones publicadas por ESPN.

Se espera que el lanzador zurdo Henry Lalane, el quinto mejor prospecto de los Yankees, y el campocorto Kaeden Kent (número 13), hijo del miembro del Salón de la Fama Jeff Kent, sean incluidos en el paquete de intercambio con San Francisco.

Ramos, de 26 años fue seleccionado por los Gigantes en la primera ronda (19.ª selección general) del Draft de 2017.