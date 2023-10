Los campeones defensores Astros de Houston están vivos y tomando un necesario descanso para seguir defendiendo el campeonato, que por momentos, estuvo en duda.

Uno de sus coaches de bateo, el yabucoeño Alex Cintrón, disparó la respuesta a la pregunta de si los Astros preferían seguir jugando en las series de “wild card” o tomarse un descanso, luego de haber ganado la División Oeste de la Liga Americana en el último día de la temporada regular.

“Descanso. Eso es lo importante. Esa es la clave para ganar la División”, respondió.

Houston espera por la conclusión de la serie de “wild card” entre los Twins de Minnesota y los Blue Jays de Toronto para comenzar el sábado su participación en la postemporada.

Cintrón razonó que los Astros necesitaban ganar la División para tomar un descanso porque han jugado más que cualquier otro equipo en las Grandes Ligas con sus siete apariciones consecutivas en postemporadas, dos series mundiales corridas y cuatro en las últimas seis temporadas.

“Tenemos jugadores, con edad, que han jugado más que cualquier otro”, dijo.

Cintrón señaló que Houston ha llegado más lejos utilizando un núcleo de jugadores como José Altuve, de 33 años, Alex Bregman, de 29 años y quien ha jugado al menos 155 juegos en las últimas dos temporadas regulares, Michael Brantley, de 36 años, y el boricua Martín ‘Machete’ Maldonado de 37 años y receptor de posición.

También nombró al fuerte bateador Yordan Álvarez que ha ido par de veces este año a la lista de lesionados por varias molestias, así como a José Abreu, de 36 años y padeciendo de dolores de espalda, y a Kyle Tucker, quien ha jugado al menos 140 juegos en tres temporadas corridas, sin incluir el Clásico Mundial de Béisbol este año.

“Todo el mundo necesita un descanso”, generalizó Cintrón.

El “bullpen” no es la excepción, dijo Cintrón aunque ese sector del equipo no es su responsabilidad.

El corazón del “bullpen” de Houston no es el más usado este año. De hecho, de los 12 equipos en la postemporada, el de Houston es el segundo que menos ha trabajado con 545.1 entradas acumuladas. El más usado es el de los Rays de Tampa Bay con 688.1 entradas.

Sin embargo, sí está por encima de uso en comparación a esa estadística en el 2022, cuando estuvo excelente y aportó al campeonato de la Serie Mundial. Parte de esa artillería lo forman Bryan Abreu, Héctor Neris, Rafael Montero, Phil Maton y el taponero Ryan Pressley.

De esos cinco relevistas, cuatro está por encima de lo que lanzaron en el 2022, sobretodo Pressley, que tiene 20 entradas lanzadas más en comparación al año pasado, y Abreu, que acumula 12 entradas más.

“También necesita descanso porque los abridores no tuvieron el año que se esperaba de ellos y los relevistas tuvieron que lanzar más. El abridor Frámber Valdez no estuvo tan efectivo, como tampoco Christian Javier. Y no tuvimos a Verlander hasta hace poco”, explicó Cintrón.

Los Astros comenzarían la postemporada a seis días de haber concluido la temporada regular.

Houston cerró la temporada regular con series importantes en Seattle y Arizona. Ganó ambas y aprovechó derrotas de Texas para ascender al tope de la División Oeste en una semana final de temporada regular en la que estuvo también al borde de la eliminación.

El sábado comienza una nueva temporada para Houston, que huele sangre cuando las millas cuentan, dijo Cintrón.

“A la hora de la verdad es cuando este equipo se enfoca y lo hace. Ellos saben jugar en este tipo de presión”.