Con la clasificación de los Toritos de Cayey a la final de la Liga de Béisbol Superior Doble A, el dirigente Juan ‘Igor’ González está a cuatro victorias de conquistar su tercer campeonato en línea.

Una hazaña que solo han logrado dos técnicos en la historia de la liga: Víctor ‘Vitín’ Meléndez (1971, 1972, 1973) y José ‘Chemane’ Carradero (1994, 1995 y 1996). Meléndez alzó sus tres cetros con dos equipos distintos: los Atenienses de Manatí y el Melao Melao de Vega Baja. Mientras que Carradero ganó, solamente, con los Azucareros de Yabucoa.

“Me siento privilegiado porque en tan poco tiempo dirigiendo he conseguido ir a tres finales consecutivas y eso lo hace el Señor. Le doy las gracias a Dios, a un ‘staff’ súper profesional y a un equipo que es como una familia y se une siempre en el terreno de juego”, expresó González a Primera Hora tras la victoria sobre los Halcones de Gurabo en el quinto juego de la semifinal A.

PUBLICIDAD

Para conseguir el pase a la final, el dirigente enfatizó que fue clave la unión de los Toritos, pues, según él, son una novena en la que no existen egos y siempre está enfocada en obtener el triunfo.

“Aquí no hay ego. El que no juega, cuando entra viene con un deseo de hacer su trabajo y el que es regular siempre hace su trabajo. Todos nos apoyamos y, cuando todo el mundo rema para un mismo lado, estas son las consecuencias”, comentó.

Tal vez el jugador más destacado de Cayey en la serie lo fue el bateador designado Emanuel Colón, quien conectó tres cuadrangulares y remolcó seis carreras en los cinco partidos disputados. Colón es una de las nuevas adquisiciones de los Toritos en esta campaña e irá a su primera final con los colores de Cayey.

“Desde el día uno, ellos me hicieron sentirme parte de la familia de ellos, eso me hizo sentir más cómodo y yo creo que eso ha sido la clave de todo, la química del equipo. Me siento cómodo con ellos y espero seguir aquí hasta que me retire”, aseguró el bateador.

La serie final del Béisbol Doble A comenzará este próximo viernes, cuando los Toritos reciban a los Arenosos de Camuy en el estadio Pedro Montañez, una serie que está pautada para un máximo de siete juegos.

Sin embargo, para ‘Igor’ González, enfrentarse a los Arenosos en la final no es una sorpresa, ya que siempre consideró a los Arenosos como el equipo que más similar era a Cayey.

“Camuy es tremendo equipo. Siempre dijimos que era el equipo que más similar era a nosotros. Tienen buen picheo, pero esto es juego a juego. Vamos con más entusiasmo para repetir ese campeonato y defenderlo”, sostuvo González.