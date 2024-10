A principios de octubre, Juan “Igor” González tomó por sorpresa a muchos con el anuncio de su salida como dirigente de los Toritos de Cayey en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Después de tres campañas en las que conquistó un título nacional (2022) y avanzaron a dos series finales (2022, 2023), la era de Igor con los Toritos terminó sin mucha explicación. Y desde el 5 de octubre, se desconocían las razones por las que dejó a la dirección técnica de Cayey. Hasta ahora.

“Yo soy una persona de palabra. A mí me encantaba Cayey. Tienen la mejor fanaticada de todo Puerto Rico. Nosotros estábamos esperando por unas decisiones del apoderado (Héctor de Jesús) y el alcalde (Rolando Ortiz) para saber a qué acuerdo se iba a llegar, pero me enteré de que a mis espaldas estaban hablando con posibles candidatos para dirigir y eso a mí no me gustó. Ese fue el motivo por el que decidí irme”, reveló González a preguntas de Primera Hora después de una conferencia de prensa de la Selección Nacional que dirigirá en el torneo Premier 12 a partir del 9 de noviembre en Guadalajara, México.

“La nómina de Cayey era alta y el staff cobraba bien. Ahora hay un nuevo apoderado y dijo que va a ser duro, que tenía que bajar la nómina. Pero fue eso, estaba esperando una decisión y se fueron a hablar a mis espaldas. A mí eso no me gusta”, abundó.

Las expresiones de Igor contradicen al apoderado de los Toritos, Héctor de Jesús, quien el 5 de octubre aseguró a este medio que la renuncia del exgrandes ligas le tomó por sorpresa, ya que el plan de la gerencia era que continuara al frente de la novena.

Sin embargo, González afirmó que no le guarda rencor a la organización de Cayey y describió la situación como una “bobería”.

El piloto, de 55 años, confesó que, desde entonces, estuvo en conversaciones para asumir la dirección de los Mulos de Juncos, pero las negociaciones no prosperaron.

“Salí de Cayey y estoy tranquilo. Por el momento, no hay nada. En algún momento, alguien me llamará, pero por ahora estoy dando vueltas y relajando en las esquinas. Tengo que disfrutar mi tiempo con mi familia. Si algún equipo llama y llegamos a un acuerdo, estaremos disponibles. Aquí estamos para el que desee nuestros servicios porque no es solamente el mío, también es el de mi staff. Son 40 equipos y siempre dos o tres empiezan con el pie izquierdo”, contó.

En cambio, Igor indicó que no tiene prisa en conseguir un nuevo puesto como dirigente en la Doble A y se conforma con mantenerse ligado al Equipo Nacional, con quien ganó recientemente la primera medalla de plata de Puerto Rico en el Mundial Sub-23.

“Esto es un hobby para mí. Viajo y me divierto“, dijo.

No considera dar el salto a MLB o LBPRC

González, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, admitió que ha recibido múltiples ofertas para trabajar con organizaciones de las Grandes Ligas, pero ha rechazado por su deseo de mantenerse en la isla. Una de las franquicias que le ha hecho acercamientos son los Rangers de Texas para ocupar una plaza como asistente o gerente general.

”A mí me han invitado para trabajar (en las Grandes Ligas), pero no es fácil. Después que tú estás en una carrera tantos años y volver a empezar. El equipo de Texas es uno de los que quiere que trabaje con ellos, pero yo estoy tranquilo trabajando en mi país. Si algún día me aburro, voy para allá, pero de lo contrario estoy bien así”, sostuvo.

Juan "Igor" González acumuló 372 jonrones, 1,180 carreras impulsadas y 713 extrabases con los Rangers de Texas en 13 temporadas. ( HERIBERTO CASTRO )

Del mismo modo, compartió que un sinnúmero de equipos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) le han expresado su interés en contratarlo para su cuerpo técnico, pero no es algo que le motiva en estos momentos.

González jugó 13 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas con los Rangers de Texas y forma parte del Salón de la Fama de la Organización. No es sorprendente el interés que tienen por él distintas novenas de la MLB y la LBPRC. Como dirigente, ha logrado medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, ha sido coach de Puerto Rico en los Clásicos Mundiales de Béisbol de 2017 y 2023.