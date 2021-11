Para ganar el campeonato nacional del Béisbol Superior Doble A, los Grises de Humacao tuvieron que ganar muchas cosas. Comenzando con que el pueblo que espero 70 años para celebrar un segundo campeonato y 52 temporadas verlo competir en otro Carnaval de Campeones.

No en balde la celebración de los Grises del sábado duró hasta la madrugada del domingo luego de ganar el campeonato con una victoria 5-4 en el séptimo y decisivo juego de la final nacional ante los Bravos de Cidra.

Los Grises necesitaron también conquistar un triunfo en el sexto juego en su casa el viernes, por final 2-0, y uno antes que ese en Cidra el domingo pasado para vencer una dos veces la eliminación y forzar el decisivo que les permitió hacer historia y frenar la septagenaria sequía.

El dirigente de los Grises, Juan ‘Igor’ González, habló el logro y dio gracias a Dios, a su equipo de trabajo y al pueblo de Humacao por el apoyo luego de tantos años sin ganar.

“Humacao se merecía un campeonato. Siete décadas esperado por un campeonato”, dijo González en una entrevista durante la transmisión del juego.

¡Hoy no se duerme en Humacao! 🏆🍾#GrisesCampeones pic.twitter.com/6NzvNtHyKs — Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) November 14, 2021

El campeonato llegó con adversidades, y sin considerar que una espera de 70 años desespera.

González resaltó que sus jugadores superaron adversidades durante toda la temporada para celebrar finalmente como los nuevos monarcas.

Los Grises llegaron segundos en su sección Sureste en la temporada regular y terminaron ganando el campeonato seccional sobre los entonces subcampeones nacionales Jueyeros de Maunabo para ganar su primer campeonato de sección en 52 años.

Luego, en el Carnaval de Campeones, los Grises superaron una crisis de tres derrotas corridas para lograr el pase a las semifinales nacionales con una victoria en entradas extras contra los Titanes de Florida.

Luego estuvieron al borde de la eliminación en la fase semifinal ante los campeones defensores, Mulos de Juncos. Sobrevieron un partido de eliminación en Juncos y provocaron el decisivo

Y en la final nacional, los Bravos arrancaron ganando 3-1 la serie antes de que los Grises sobrevivieran dos partidos de eliminación, incluyendo uno en Cidra el viernes, y terminaran ganando el partido decisivo que estuvo 5-0 a su favor y que acabo 5-4 con victoria para Jorge Soler y salvado de Christian Flecha.

“Me quito el sombrero ante estos muchachos. Estaban deseosos. La sequía. La sed de campeonato. Por eso se tiraron al terreno al cuerpo y alma”, dijo González.

Soler, natural de Humacao, fue el Jugador Más Valioso de la serie final al protagonizar dos de las cuatro victorias de su equipo en el baile de coronación.

“Gracias a esa fanaticada de Humacao que estuvo con nosotros desde el primer día apoyándonos y dando el máximo para que nosotros nos mantuviéramos jugando una pelota de altura”, agregó González.

¡Humacao, SE ACABÓ LA ESPERA! 🍾🏆 pic.twitter.com/l4fLv02wAj — Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) November 14, 2021

González consiguió otro logro en su carrera como dirigente, en la que se ha destacado como dirigente nacional con medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Panamericanos Lima 2019.

Fue reconocido como Dirigente del Año de la Doble A 2021. Fue su segunda temporada con los Grises.

El dos veces Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas dijo que a él no le extrañan los logros, que son la respuesta para sus detractores.

“Siempre he sido un dedicado. Cuando me nombran dirigente de la Selección Nacional, se sorprendió todo el mundo. Dijeron: ‘Igor y que dirigente’. Esto no es nuevo para mí. He jugado toda mi vida. Si no hubiese aprendido algo de este juego, yo mismo me voy. Pero nada. Soy una persona que confía en Dios y en mí. Contra las adversidades, ahí estoy firme. Un logro más, un logro menos, sigo siendo el mismo”, dijo.