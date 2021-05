Con la sensitiva baja del lanzador Fernando Cruz, la Federación de Béisbol de Puerto Rico dio a conocer ayer a 23 de los 26 integrantes que conformarán el Equipo Nacional con miras a competir a fines de este mes y principios del próximo en el Preolímpico de Las Américas de Béisbol.

Los 23 están encabezados por los jugadores con experiencia de juego en las Grandes Ligas, Noel Cuevas, Ozzie Martínez, Jesmuel Valentín, Iván De Jesús, Rey Navarro y el lanzador Jason García.

Completan la lista de escogidos los jugadores de posición Henry Ramos, Edwin Gómez, Kevin Luciano, Nelson Molina, Luis Mateo y MJ Meléndez, quien se encuentra activo en la sucursal de la Doble A de los Royals de Kansas City.

Además, junto a García están los lanzadores Luis Cintrón, Héctor ‘Heto’ Acevedo, Luis Leroy Cruz, Jesús Ortiz, Julio Torres, Brian Escanio, Miguel Martínez, Iván Maldonado, Efraín Nieves, Christian Flecha y Freddie Cabrera.

Los tres espacios por llenar se definirán en los próximos días, informó el administrador del Equipo Nacional y director ejecutivo de la Federación, Efraín Williams.

“Los tres espacios que nos quedan son dos para receptores y uno para un jardinero”, dijo el dirigente de la novena nacional, Juan ‘Igor’ González. “Lo que pasa es que si me llevo solo dos receptores y llegamos segundos o terceros, tendríamos que viajar de Florida a Taiwán (para un último repechaje). Y si se me lastima uno me quedo con uno nada más. Por eso me quiero llevar tres y solo uno batea a lo zurdo y es buen receptor, por lo que debo tenerlo ahí”.

Agregó que el último espacio es luchado por dos outfielders.

El infielder Jesmuel Valentín, jugador con experiencia de Grandes Ligas, es uno de los incluidos en el seleccionado boricua. ( Suministrada / FBPR )

González dijo que la ausencia del veterano relevista Fernando Cruz es sensible, pero las razones de Cruz son respetadas. El derecho vegalteño firmó para lanzar en el béisbol mexicano.

“Lo de Fernando Cruz son cosas que pasan. Él me llamó bien triste, pero fue que le ofrecieron un buen contrato y él decidió ir allá (México) y hay que respetarle su decisión porque él tiene familia. Pero a Fernando lo respetamos porque siempre que se pone el uniforme de Puerto Rico da el 110% y siempre está trabajando de la mano con los muchachos apoyándolos”.

No obstante, González entiende que tiene en sus manos una novena completa, con experiencia profesional y veteranía.

“El equipo está bien balanceado. Tenemos buen pitcheo. Tenemos buena defensa y los bateadores se están poniendo en ritmo porque estuvimos mucho tiempo sin ver pitcheo, pero vamos a ver, en nombre de Dios, lo que sucede. Estamos en un grupo que no es el más fácil. Es Estados Unidos, Dominicana y Nicaragua. Hay que jugar béisbol. Pero si Dios está con nosotros, quién contra nosotros”, indicó.

El seleccionado boricua practicará hoy a las 5:30 p.m. en el estadio Hiram Bithorn de San Juan. Los entrenamientos se llevan a cabo los martes y jueves.

El torneo está pautado para a celebrarse del 31 de mayo al 5 de junio en las ciudades de Port St. Lucie y West Palm Beach en Florida.

Wapa Deportes transmitirá los juegos

Los juegos de Puerto Rico en el Preolímpico de las Américas serán transmitidos en vivo por WAPA Deportes.

Solo el ganador del torneo ponchará boleto a Tokio 2020. Los que finalicen en la segunda y tercera posición, por su parte, ganarán una oportunidad adicional de clasificar en un torneo mundial tipo repechaje que se realizará en Taiwán del 16 al 20 de junio.

“Yo quiero ganar ahí (en Florida), porque si llego segundo o tercero tenemos que viajar a Taiwán, y en ese caso el viaje es el que nos derrota. Son 16 horas y en lo que uno llega allá y se adapta a ese cambio de horario, eso nos derrota”, dijo el dos veces MVP de la Liga Americana.

“Así que por fe yo lo declaro así, porque es difícil pero no es imposible. Ya nosotros hemos jugado con Dominicana y le hemos jugado muy bien y le hemos ganado. A Nicaragua igual. Y Estados Unidos no es invencible. Tienen que jugar béisbol y ganarnos en la raya, y no se les va a hacer fácil”, finalizó González.