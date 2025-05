Con conteo de tres bolas y dos strikes, el boricua de los Mets de Nueva York Edwin “Sugar” Díaz le lanzó el sábado un pitcheo cuatro costuras a 98 millas por hora al poderoso toletero de los Yankees, Aaron Judge.

Acto seguido, Judge, el bateador más caliente de todas las Mayores, abanicó.

El ponche, de un lado, selló el triunfo por marcador de 3-2 de la novena metropolitana para igualar 1-1 la mítica Subway Series previo al duelo del domingo. De otro lado, provocó que el naguabeño se agenciara su décimo salvamento de la temporada.

“Sé que (Aaron Judge) es un gran bateador, pero también tengo lo mío. Somos dos de los mejores jugadores en Las Mayores, chocando uno contra el otro y hoy (sábado) salí ganador”, expresó Díaz durante la transmisión televisiva al finalizar el choque.

“Cada vez que subo a la loma me siento mejor. La confianza está muy alta ahora mismo. Siento que puedo realizar mis lanzamientos en el momento en que los necesito y dar out. Me siento muy bien personalmente”, agregó.

Díaz luce saludable, pero en mayo ha estado indomable con una tacaña efectividad de 0.00 al no permitir carrera. En seis apariciones en la loma suma seis ponches y tres indiscutibles.

En lo que ha transcurrido de campaña registra marca de 1-0, con una efectividad de 3.00 en 18 entradas lanzadas. Ha permitido 11 imparables, regalado ocho boletos gratis y ha abanicado a 26.

Con su slider -que ha lanzado en 142 ocasiones- ha eliminado a 15 rivales, mientras con el lanzamiento cuatro costuras -que suma 157 pitcheos- ha ponchado a 11.

Para esta misma fecha, en 2024, el cerrador tuvo números similares en cuanto a ponches (27), imparables permitidos (15), boletos gratis (7) y entradas lanzadas (18). Tenía una errática ERA de 5.50 y marca de 1-1.

En su regreso al montículo tras no ver acción durante todo el 2023 mientras se recuperaba de su cirugía en la rodilla derecha luego de una ruptura del tendón patelar, culminó la campaña con récord de 6-4, 20 salvados, una efectividad de 3.52 en 53.2 capítulos lanzados. Ponchó a 84.

Díaz es el taponero mejor pagado del béisbol con un salario de $21.5 millones en esta temporada.