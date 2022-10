Nueva York. El futuro de Aaron Judge es incierto. Queda por ver si el de Aaron Boone también lo es.

La carrera de Judge con el uniforme de rayas podría haber terminado cuando hizo el último out en la derrota del domingo por la noche por final 6-5 ante los Astros de Houston, quienes completaron una barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana mientras los Yankees se desmoronaban con otro colapso defensivo.

“Tener la oportunidad de usar las telas a rayas y jugar en el jardín derecho en el Yankee Stadium, es un honor increíble que definitivamente no di por sentado en ningún momento”, dijo Judge en una tranquila casa club tras el partido. “Siempre me reviso antes del juego y digo una pequeña oración y miro alrededor del estadio y me pellizco”.

“Muy pocas personas tienen la oportunidad de correr en ese campo y hacer eso y jugar frente a los fanáticos que nos han apoyado durante mis seis años aquí”, agregó. “Fue un momento especial, y me lamento a mí mismo por no traerles ese campeonato a casa”.

En las horas previas al día inaugural, Judge rechazó un contrato de siete años que habría pagado $213.5 millones desde 2023-29, eligiendo en cambio seguir siendo elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial.

Estableció un récord de la Liga Americana con 62 jonrones, empató en el liderato de las Grandes Ligas con 131 carreras impulsadas y terminó segundo en la Liga Americana con un promedio de bateo de .311. Pero bateó solo .139 con tres carreras impulsadas y 15 ponches en la postemporada, al irse de 16-1 (.063) sin carreras impulsadas contra los Astros. Hizo el out final con una roleta

“Es béisbol, hombre. Quiero decir, sucede todo el tiempo donde el más grande de los grandes pasa por una mala racha”, dijo Boone. “Es un juego de fracaso. Vas a tener algunos altibajos”.

Capaz de negociar con todos los equipos a partir del sexto día después de la Serie Mundial, a Judge se le debe una gran recompensa por apostar por sí mismo. Podría obtener un contrato de más de 300 millones de dólares.

“Todo eso pasará por mi agente”, dijo. “Ni siquiera he pensado en el siguiente paso todavía. Pero como dije, tenemos tiempo para resolverlo”.

Aunque tiene contrato por tres temporadas más, los actos decisionales de Aaron Boone en la postemporada hacen a más de uno pensar que pudiera ser relevado de su puesto. ( Seth Wenig )

Boone acordó en octubre pasado un contrato de tres años con una opción de equipo para 2025. En su quinta temporada como entrenador, Nueva York logró un récord de 61-23 a principios de julio, lo que provocó una comparación con los Yankees de 1998, campeones. Pero obstaculizados por las lesiones, los Yankees tuvieron marca de 38-40 el resto del camino.

Cleveland extendió la Serie Divisional a cinco juegos, y las decisiones de lanzamiento y de campo de Boone fueron cuestionadas repetidamente. El debate solo aumentará después de que se fue en Néstor Cortés el domingo por la noche, y el zurdo All-Star permitió el jonrón de tres carreras de Jeremy Peña para empatar. Boone luego eliminó a Cortés y los Yankees anunciaron que el zurdo tenía una lesión en la ingle izquierda.

La defensa de Nueva York fue un problema constante en los playoffs, cometió seis errores y falló varias veces. Los Yankees batearon .173 con 103 ponches en nueve juegos posteriores al juego, incluido .162 contra los Astros. José Treviño batteó de 11-0, Oswaldo Cabrera de 9-0 y Josh Donaldson de 13-1.

“Podría sentarme aquí y poner excusas sobre si una pelota cae de esta manera, una pelota cae de esa manera o si se hace un lanzamiento aquí y allá”, dijo Judge. “Ellos jugaron la mejor defensa, conectaron los grandes hits y salieron airosos en la serie”.

Sin un título de Serie Mundial desde 2009, Nueva York se dirige a una temporada baja en la que el lanzador Jameson Taillon, el jardinero Andrew Benintendi y los utilitarios Matt Carpenter y Marwin González son elegibles para la agencia libre junto con los relevistas Chad Green, Miguel Castro, Zack Britton y Aroldis Chapman.

“Se arriesgaron a que regresara de rehabilitación y cirugía de codo”, dijo Taillon. “Me encantó mi tiempo aquí. Definitivamente me encantaría volver.”

El primera base Anthony Rizzo puede optar por no participar y renunciar a un salario de $16 millones para la próxima temporada, y es probable que los Yankees ejerzan una opción de $15 millones sobre el lanzador Luis Severino en lugar de pagar una rescisión de $2.75 millones.

Jonathan Loáisiga se ajusta su gorra durante la acción del juego del domingo. ( John Minchillo )

Brian Cashman, gerente general desde 1998, está terminando un contrato de cinco años. Ha estado intentando reorganizar la lista en los últimos años para hacer que el orden de bateo sea menos diestro y mejorar la defensa. El proceso comenzó cuando Gleyber Torres fue movido a la segunda base en septiembre de 2021 y el receptor Gary Sánchez fue canjeado el invierno pasado, y continuó con la adquisición en agosto del jardinero central Harrison Bader, quien bateó .333 en la postemporada con cinco jonrones.

Aaron Judge camina al banco luego de batear para el último out en la serie que resultó en una barrida por parte de los Astros. Judge se fue de 16-1 en la serie. ( Seth Wenig )

A Nueva York le faltaba DJ LeMahieu, quien podría necesitar una cirugía en el dedo del pie, y Benintendi, que se recupera de una cirugía en la muñeca.

“Es un día horrible, solo un final horrible. Pica. Duele”, dijo Boone. “Obviamente, nos faltaban algunos contribuyentes clave que creo que habrían marcado la diferencia para nosotros potencialmente”.