La historia nos cambia la historia. Y el cambio es lo único constante en la vida.

El 15 de abril de 1947, Jackie Robinson se convirtió en el primer afroamericano en jugar en las Grandes Ligas, un hecho histórico significativo en muchos niveles para la comunidad afroamericana, no solo en el deporte.

La fecha del 15 de abril también, pero cinco años antes, en 1942, ha sido conmemorada en Puerto Rico durante mucho tiempo como el día en que por primera vez un puertorriqueño jugó en las Grandes Ligas. Ese fue el lanzador Hiram Gabriel Bithorn Sosa, nacido en Santurce en 1916, quien ese día debutó con los Cubs de Chicago.

PUBLICIDAD

Y en su honor es que el principal estadio de béisbol de Puerto Rico, y uno de los más icónicos del Caribe, lleva su nombre. De su gesta se cumplen el viernes 80 años. Y 75 de la de Robinson.

El logro de Bithorn le abrió la puerta al segundo puertorriqueño en las mayores, Luis Rodríguez Olmo en 1943, y a los sobre 300 boricuas que luego de ellos han pasado por el mejor béisbol del mundo.

No obstante, una decisión histórica que tomó Major League Baseball (MLB) el 16 de diciembre de 2020, desplazó a Bithorn del sitial de honor de haber sido el primer puertorriqueño en las Grandes Ligas, pues MLB reconoció que los jugadores de siete Ligas Negras que operaron entre 1920 y 1948 tenían una calidad comparable con la de MLB en esa era de segregación racial que inició en el 1889, por lo que les otorgó estatus de Grandes Ligas.

Jackie Robinson, a la derecha, sigue siendo el primer negro en haber jugado en la Liga Nacional. Su sitial como el primer negro en jugar en las Grandes Ligas cambió cuando MLB determinó dar estatus de bigleaguers a los jugadores de las Ligas Negras. En la foto, desde la izquierda están, John Jorgensen, Ed Stanky y Pee Wee Reese. ( Archivo / AP )

En esta rectificación, entre los 3,400 jugadores de las Ligas Negras cuyas estadísticas son ahora reconocidas oficialmente por los historiadores del National Baseball Hall Of Fame, y son oficialmente vistos como exjugadores de las Grandes Ligas, alrededor de 40 puertorriqueños se agregaron a la lista, y al menos 10 debutaron en las Ligas Negras antes de que Bithorn lo hiciera en MLB.

“Los estadounidenses no han borrado lo que hizo Jackie Robinson. Incluso, celebran los 75 años de su gesta, que fue muy importante en un momento en que las personas de la raza negra no podían entran a Major League Baseball”, dijo el investigador e historiador de béisbol, Jorge Colón Delgado.

PUBLICIDAD

“No se pierde el significado de lo que hizo”

“Lo mismo pasa con Hiram Bithorn. No se pierde el significado de lo que hizo. No se puede borrar con un tachón lo que significó. Nos dio la confianza de sentir que nosotros también podíamos jugar béisbol de Grandes Ligas, y al otro año ya estaba Luis Rodríguez Olmo”, dijo Colón Delgado. “Se rectifica la historia, pero el significado sigue intacto”.

De acuerdo a las investigaciones de Colón Delgado y otros historiadores del béisbol boricua, el primer puertorriqueño pasó a ser José ‘Gacho’ Torres, un inicialista y lanzador zurdo de Río Piedras que en el 1926 jugó para los Newark Stars de la Eastern Colored Leagues, una de las siete ligas reconocidas.

Emilio ‘Millito’ Navarro (1928), Ramón ‘Monchile’ Concepción (1929), Félix ‘Fellé’ Delgado (1936), Charlie Rivero (1939), Francisco ‘Pancho’ Coímbre (1940), José A. Figueroa (1940), Juan Guilbe (1940), Luis Guillermo Pillot (1941) y Rafael Polanco (1941) jugaron béisbol antes que Bithorn y son ahora reconocidos como ‘big leaguers’.

La decisión de rectificar el discrimen racial cometido por MLB durante décadas toca hasta la fibra de otro hito en su propia historia: el debut de Robinson el 15 de marzo de 1947.

Emilio 'Millito' Navarro, a la izquierda, y Francisco 'Pancho' Coímbre, dos de los peloteros puertorriqueños que jugaron en las Ligas Negras antes de que Hiram Bithorn debutara en las Grandes Ligas. ( Suministrada / Jorge Colón Delgado )

Al igual que Bithorn, su lugar como el primer afroamericano quedó ocupado por Moses Fleetwood Walker, quien el 1 de mayo de 1884, 63 años antes que Robinson, jugó para los Toledo Blue Stockings de la American Asociation. Vio acción hasta el 1889, cuando se estableció la barrera de color que Robinson ayudó a eliminar al integrarse a los Dodgers de Brooklyn en 1947.

PUBLICIDAD

“Ellos celebran los 75 de que rompiera la barrera racial, pero antes jugaron muchos negros. O sea, ellos siguen recordando, porque eso no se borra. Si se considera que antes de Jackie Robinson jugaron otros negros, esa fecha ya no es importante. Pero hay que seguirlo haciendo. No es culpa de Robinson y no le resta importancia a su legado. Pero aquellos, en aquel momento, fueron los primeros”, dijo.

Colón Delgado indicó que en República Dominicana sucede algo similar. El personaje histórico reconocido como primer dominicano en las Grandes Ligas, Osvaldo ‘Ozzie’ Virgil, debutó en 1956. Sin embargo, en las ligas negras ahora reconocidas, al menos siete dominicanos debutaron antes que él, incluyendo a Rafael ‘Sijo’ Gómez y Néstor Lambertus en 1929.

Siguen siendo los primeros en la Nacional

“Hay que empezar a leer y a educarse. Imagínate… llevamos 60 años hablando de Hiram Bithorn y de momento tenemos que pegar freno para aprender otros nombres. No se puede penalizar a Hiram Bithorn por eso. Todos los honores que tiene del Salón de la Fama de Puerto Rico, del Salón de la Fama de Santurce, todo eso se mantiene intacto. Pero hay que hacer la salvedad de que es el primer puertorriqueño en la Liga Nacional. Y hay que darle crédito a todos esos negros que, y decir esto es triste, no tuvieron las mismas ventajas que los demás por ser negros”.

“No podemos penalizarlo. Ahora queda de nosotros que Bithorn fue el primero en la Liga Nacional. Eso no se puede borrar. Él no tiene culpa de lo que hicieron los dueños de equipo de dejar a todos estos jugadores de la raza negra fuera, a los que no se les permitió ganarse la vida como se la ganaban los blancos simplemente por ser negros”, finalizó Colón Delgado.