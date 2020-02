Juncos. Por primera vez en 14 años, Iván de Jesús, Jr. no está en un campamento de Spring Training a estas alturas de febrero. Él mismo admite que no es usual, pero también entiende que es hora de prepararse para la vida después del béisbol.

A sus 32 años, el siempre productivo bateador de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) debutó el domingo en el Béisbol Superior Doble A con los Artesanos de Las Piedras y dijo que sabe que es hora de comenzar a hacer otras cosas con su vida.

“Es un poquito diferente, se siente un poco raro. Pero lo importante es que estoy saludable y estoy haciendo lo que me gusta, que es jugar béisbol”, dijo De Jesús Jr. poco antes del encuentro inaugural de la temporada del 2020 en el estadio Mariano ‘Niní’ Meaux de este municipio, en el cual bateó de 7-4 con cuatro carreras anotadas y tres remolcadas en la victoria 17-4 de los Artesanos sobre los campeones defensores Mulos de Juncos.

De Jesús dijo que “el béisbol en Estados Unidos se está poniendo bien difícil. Todos sabemos los problemas que están sucediendo. Los equipos se están yendo con los jóvenes, con peloteros de sus fincas, los que escogen del draft y desarrollan y ya se están olvidando de los veteranos. Yo tengo buenos números y el resumé está ahí. Pero… lo importante es que sigo haciendo lo que me gusta hacer: jugar pelota. Es lo único que sé hacer”, expresó.

La ventaja de estar cerca de su familia y de su hijo recién nacido a la vez que juega en el suelo que le vio nacer también trae desventajas, pues de vivir y respirar béisbol a diario, las 24 horas y los siete días, ahora sólo jugará una vez en semana. Y los miércoles practicará con su equipo.

“Es cosa de acostumbrarse. La rutina va a cambiar porque uno está acostumbrado al béisbol 24/7. Esto me va a permitir estar un poco más de tiempo con la familia, especialmente con el bebé. Podré disfrutarme mi familia y dedicarles más tiempo. La clave es encontrar esa rutina. Hay que buscar algo que hacer en la semana. Irme con mis amistades o al parque con mi hijo, que está comenzando a jugar béisbol y aprovechar cuando él practique y hacer mis cosas”, contó.

Para De Jesús. Jr., las opciones incluyen iniciar estudios académicos. El jugador del cuadro contó que, desde que fue drafteado por los Dodgers de Los Ángeles en la segunda ronda del sorteo del 2005, tiene una beca que fue parte del acuerdo, la cual debe utilizar este año o el año entrante para no perderla.

“Esta oportunidad que me da Las Piedras es una que me abre los ojos para poder hacer otras cosas. Voy a estudiar. Hay planes de estudiar”, afirmó el guaynabeño. “Lo veo como una puerta que el Señor me abre para hacer algo diferente. Mi carrera se va a acabar en algún momento y hay que empezar a hacer otras cosas en la vida y eso es para lo que estamos preparándonos ahora”.

Explicó que mediante las alianzas que realizaron los Cangrejeros de Santurce del béisbol invernal con la Universidad Interamericana, uno de los planes es trabajar para crear un programa de administración deportiva (‘sports management’), campo en el que De Jesús interesa adiestrarse.

“En Estados Unidos eso es bien grande y acá en Puerto Rico no se hace mucho. Estamos tratando a ver si ese programa se da para estudiar eso”, dijo De Jesús.

Mientras tanto, tendrá las manos llenas tratando de adaptarse a su nuevo entorno en la pelota dominguera, en donde, a juzgar por su actuación del domingo en Juncos, no debe tener problemas.

Y luego en el invierno, regresará con Santurce. La meta de conseguir una tercera corona al hilo es muy atractiva. Y si es posible también ganar una en la Doble A, ¿por qué no?