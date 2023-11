A sus 36 años, Iván de Jesús Jr. se encuentra en la etapa final de su carrera en el béisbol profesional con el uniforme de los Cangrejeros de Santurce, un equipo por el que su señor padre también jugó por múltiples temporadas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Sin embargo, Ivancito aseguró a Primera Hora que, al momento, no tiene pensado retirarse del deporte cuando finalice el actual circuito invernal, pues le quedan metas por cumplir en el béisbol.

“Siempre como pelotero a sus 36 años hay que pensar en el futuro y el retiro es parte de la edad que tengo y la carrera que he tenido toda mi vida, pero ahora mismo no (estoy pensando en el retiro) porque tengo unas metas por cumplir. Si el año que viene, con el favor de Dios, tengo salud y me quedo corto de esa meta, le daré un año más”, confesó de Jesús Jr.

“Todo va a depender como me sienta física y mentalmente y cómo mi familia acepte el reto”, agregó.

De acuerdo con de Jesús Jr., esa hazaña que lo mantiene con hambre de seguir jugando es alcanzar la cifra de los 500 hits en la fase regular de la LBPRC. Al momento de esta redacción, el experimentado toletero está a 32 imparables de llegar al mítico número, pero sus escasos turnos al bate esta campaña podrían atrasarlo.

Con eso en mente, de Jesús Jr. se ha trazado conseguir al menos 20 sencillos este año para así reducir la brecha a 12 de cara al siguiente circuito. Cabe destacar que Ivancito tiene un contrato de una temporada con Santurce que vence cuando termine el actual torneo, pero el jugador de cuadro indicó que su interés es permanecer en “La Cueva”.

No hay duda de que su retiro se avecina, pero no eso no significa que se alejará del béisbol cuando baje el telón de esta etapa de su carrera. Al igual que su padre, de Jesús Jr. afirmó que está interesado en desempeñarse en un futuro como coach para enseñarle ayudar a la nueva generación de beisbolistas, aunque no ocultó que también le gusta fungir como analista en la televisión local.

“Me gusta mucho la televisión, pero mi pasión es el béisbol. Mi pasión es tratar de ayudar a los jóvenes que están subiendo y enseñarles lo que yo pude aprender en toda mi carrera y lo que mi papá me enseñó también. Son dos pasiones bien interesantes, pero si me dan para escoger ahora mismo, me quedo en el terreno”, sostuvo.

Satisfecho con lo conseguido

Hijo de una leyenda del béisbol boricua, de Jesús Jr. tenía una presión por llenar los ganchos de su papá, quien compitió por 15 temporadas en las Mayores y jugó en dos Series Mundiales.

Pero el camino de Ivancito no fue uno fácil. El veterano toletero tuvo una carrera de altibajos, pese a que fue visto como un gran prospecto cuando firmó con los Dodgers de Los Ángeles. No obstante, todo cambió cuando previo a ser ascendido a las Grandes Ligas sufrió en el 2009 una fractura en la pierna izquierda que alteró su trayecto.

“Estaba rumbo a Grandes Ligas y acababa de cumplir 21 años... Sabrá Dios si esa fractura no hubiese pasado mi carrera fuera otra, pero lamentablemente pasó y pude levantarme y trabajar fuerte para lograr el sueño en los próximos dos años en 2011″, relató.

A pesar de que dio el salto a las Mayores en 2011, los Dodgers no le brindaron muchas oportunidades a de Jesús y solo jugó 17 partidos ese año. Tras estancias en novenas de ligas menores y los Red Sox de Boston, Ivancito no se quitó y recibió una oportunidad real con los Reds de Cincinnati. Allí compitió por 180 juegos en 2015 y 2016.

“(Una lesión como esa) siempre afecta porque fue su primer año, pero él se superó de eso. No tuvo tantas oportunidades, pero él aprovechó su tiempo en Grandes Ligas. (La fractura) pudo haber afectado porque ellos pensaban que a lo mejor no podía jugar como campo corto, que era su posición, pero se desarrolló en segunda y eso fue lo que lo ayudó cuando estuvo con Cincinnati, ya que pudo jugar otras posiciones en el equipo”, comentó Iván de Jesús padre sobre la carrera de su hijo en las Mayores.