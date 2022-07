Con un total de 191 peloteros nativos reservados y 20 agentes libres, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico ’Roberto Clemente’ (LBPRC) certificó las listas recibidas por parte de las seis franquicias activas para la temporada 2022-2023 de la pelota invernal boricua.

Así lo informó el director de torneo, Carlos Berroa, quien también reiteró que todos los equipos cumplieron el pasado viernes, 15 de julio con el término de entrega establecido en el calendario del organismo liguero.

”Todas nuestras franquicias han completado su proceso de selección de reservas parala próxima temporada. Como siempre ocurre en esta etapa, todo pelotero que no haya sido reservado por los equipos, automáticamente se convierte en agente libre y puede ser firmado por las novenas en cualquier momento”, expresó Berroa luego de completar la revisión de todos los documentos junto a la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Los bicampeones Criollos de Caguas reservaron cuatro receptores entre los que se destacan Tomás Nido, Juan Centeno y Jonathan Morales; 10 jugadores de cuadro connombres como los grandesligas Vimael Machín, José Miranda y Francisco Lindor. El recién debutante en Las Mayores, Nelson Velázquez, es uno de los cinco guardabosques en lista, mientras que el veterano Iván Maldonado y Jovani Morán figuran entre los 16 nombres del cuerpo monticular reservado para un total de 35 jugadores.

Por su parte, los subcampeones Indios de Mayagüez reservaron un total de 33 peloteros. En sus filas, cuentan con los serpentineros Jorge López, Miguel Martínez y Nelvin Fuentes, receptores como Roberto ‘Bebo’ Pérez, quien viste el uniforme de los Piratas de Pittsburgh en Las Mayores, y Martín ‘Machete’ Maldonado quien hace lo propio con los Astros de Houston. Los jugadores de cuadro Emmanuel Rivera (INF) y Edwin Ríos(INF) también se encuentran en el circo grande con los Reales de Kansas City y Dodgers de Los Ángeles, respectivamente; mientras que entre los jardineros se destacan el ligamayorista Eddie Rosario, Henry Ramos, Daniel ‘Danny’ Ortiz y Anthony García, quien llegara a la novena mayagüezana vía agencia libre.

Bajo una nueva administración, los Cangrejeros reservaron 38 jugadores nativos parala próxima temporada. Entre los 17 lanzadores en lista se encuentran Adalberto Flores, Fernando Cruz y el relevista de los Rojos de Cincinnati, Alexis Díaz; los receptores Christian Vázquez, Michael Pérez y Roy Morales; los infielders Jack López, David Vidal e Isan Díaz; y los jardineros Heliot Ramos y Joab González.

PUBLICIDAD

Los receptores Yadier Molina y Brian Navarreto encabezan la lista de los Gigantes deCarolina, quienes reservaron un total de 37 jugadores. En el cuadro interior hay figurascomo el jugador de los Medias Rojas de Boston, Enrique ‘Kike’ Hernández, OzzieMartínez y José Sermo; el recién adquirido Jan Hernández y Aldemar Burgos en los jardines, además de lanzadores con experiencia en Grandes Ligas como Joe Jiménez, Héctor Santiago y Giovanni Soto.

El equipo del inmortal Roberto Alomar cuenta con 17 peloteros en su lista dereservados. Entre los jóvenes de RA12 están: Jan Mercado (receptor), Roberto Enriquez– guardabosques y recipiente del premio Roberto Clemente en la pasada temporada, Kenen Irizarry (jugador de cuadro) y los zurdos Sidney Duprey y Omar Sánchez.

En su regreso a la pelota invernal, los Leones de Ponce optaron por 31 peloteros nativos comenzando por Fernando Cabrera, Dereck Rodríguez, Alex Claudio y Joel Huertas desde la lomita; el receptor de los Cerveceros de Milwaukee Víctor Caratini y Juan Montero detrás del plato, los nuevos bríos de Trei Cruz en combinación con la veteranía de Jesmuel Valentín para el cuadro interior y jardineros como Francisco Del Valle y Jadiel Sánchez.

Tras concluir este proceso de reservas en los equipos, peloteros como Noel Cuevas e Iván De Jesús Jr. se encuentran entre un total de 20 peloteros que se convierten en agentes libres en la LBPRC. De igual forma, el organismo realizará su anual Sorteo de Novatos el jueves, 22 de septiembre del año en curso previo al inicio de temporada la cual cantará playball el viernes, 4 de noviembre.

A continuación, los listados oficialesAgentes Libres certificados por la LBPRC.

1. Noel Cuevas, OF, Mayagüez / 2. Danny Dopico, RHP, Mayagüez / 3. Edwin Sánchez, RHP, Mayagüez / 4. Andrew Santiago, RHP, Mayagüez / 5. Kevin Pérez, RHP, Mayagüez / 6. Iván De Jesús Jr., INF, Santurce / 7. René Rivera, C, Santurce / 8. Jake Arrieta, RHP, Santurce / 9. Ónix Vega, C, RA12 / 10. William Rivera, OF, RA12 / 11. Oscar Bonilla, LHP, RA12 / 12. Michael Cruz, C, RA12 / 13. Anthony Morales, C, RA12 / 14. Christian Flecha, LHP, RA12 / 15. Sebastián Martínez, RHP, RA12 / 16. José Soler, RHP, RA12 / 17. Juan Aponte, RHP, RA12 / 18. Andrés López, INF, RA12 / 19. Christian Rivera, INF, RA12 / 20. Jerryel Rivera, LHP, Caguas.