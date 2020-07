La pandemia por el virus COVID-19 trastocó una potencial extensión de contrato de Javier Báez con los Cubs de Chicago.

El pasado enero, el campocorto puertorriqueño evitó pasar por el proceso de arbitraje gracias a que acordó con los Cubs por $10 millones. Era el segundo año de elegibilidad de Báez al proceso de arbitraje. En el 2019 acordó por $5.2 millones. El boricua de 27 años respondió con 29 cuadrangulares, 85 carreras remolcadas, acompañado por un promedio de .281 en 138 juegos. La temporada de Báez terminó debido a una lesión en el pulgar de una mano.

Los bandos han tenido conversaciones para finiquitar una extensión, pero sin éxito. La acortada temporada 2020 a 60 por el coronavirus, podría jugar un papel protagónico en las futuras negociaciones.

“Obviamente todos quieren que les paguen”, dijo Báez al Chicago Tribune. “Pero tenemos que esperar el momento adecuado. Cada lado sabrá lo que es correcto el uno para el otro. No tengo prisa. En este momento estoy preocupado por volver al terreno y jugar la temporada regular e intentar ganar que será muy extraño”.

“Pero con esto (la pandemia y el cierre) sucediendo todo va a cambiar. Ya cambió 2020 y cambiará las cosas en los próximos dos años”, agregó.

En el 2021, la gerencia de los Cubs tendrá varios dilemas en sus manos. Báez, de 27 años, al igual que los compañeros Kris Bryant, Anthony Rizzo y Kyle Schwarber, podrían convertirse en agentes, cuando expira el acuerdo colectivo.

Durante su estadía en Puerto Rico por la pandemia, Báez expresó que la principal prioridad era velar por el bienestar de su familia. Aprovechó para mantenerse en forma junto al lanzador José Berríos, de los Twins de Minnesota.

Báez no pensó en optar por no participar en la temporada 2020 y tampoco se arrepiente de no haberse decidido por una extensión antes del cierre.

“Siento que todos están lidiando con lo mismo”, dijo Báez a The Chicago Tribune. “Algunos tienen contratos, otros no. Pero no tengo prisa. Estoy preocupado por el equipo en este momento, ganar este año y ver qué pasa. Tengo un año más en arbitraje. Me conocen. Estoy bastante seguro de que todos los equipos me conocen y saben lo que puedo hacer. No tengo prisa. Solo veré qué pasa esta temporada, cómo me va con estos 60 juegos y estaré listo para la próxima temporada”, agregó.