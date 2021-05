Pittsburgh - Javier Báez dio reversa y se produjo el caos, como suele suceder cada vez que el campocorto de los Cubs de Chicago está en las bases.

El más reciente hechizo de la estrella puertorriqueña de pensamiento rápido llevó a una comedia de errores por parte de los tambaleantes Pirates de Pittsburgh, logrando un rally de dos carreras en la victoria 5-3 el jueves

El abridor de los Cubs Kyle Hendricks y el resto de los compañeros del boricua quedaron perplejos con la improbable jugada.

“Nunca había visto algo así. No creo que lo vuelva a ver nunca. ... El dugout enloqueció. No podían creer lo que acababan de ver con sus ojos. Los chicos se estaban volviendo locos”, compartió.

“Él simplemente hace que sucedan cosas locas”, dijo, por su parte, el dirigente de Chicago, David Ross. “Él corre en momentos y los muchachos se olvidan de cómo jugar béisbol a veces”.

El primera base de los Piratas Will Craig ciertamente lo hizo.

Con su compañero Willson Contreras en segunda y dos outs en la tercera entrada, Báez conectó un roletazo de rutina al tercera base Erik González. El tiro de González a Craig al principio fue un poco más allá de la línea, sacando a Craig de la almohadilla. No es problema. Todo lo que Craig tenía que hacer era marcar a Báez o tocar primera. La entrada debería haber terminado.

No lo fue. Lo que siguió fueron 40 segundos de locura que probablemente seguirán a Báez y Craig sin importar a dónde los lleven sus carreras.

Báez pisó los frenos para evitar el guante de Craig y comenzó a retroceder hacia el plato. Curiosamente Craig decidió seguir a Báez.

El movimiento le dio tiempo suficiente a Contreras para dar la vuelta a la antesala y correr al plato. Craig pasó la pelota al receptor boricua Michael Pérez, pero Contreras se deslizó para tocar el plato mientras que Báez tomó la primera posición. El tiro de Pérez a primera pasó por encima del segunda base Adam Frazier que intentaba cubrir la inicial, lo que permitió a Báez correr a segunda.

En cualquier momento, si la pelota llega a primera antes que Báez, se registra el out, la carrera no cuenta y la vida sigue. No fue así, encapsulando una temporada que se está escapando rápidamente para los Piratas.

“Tomo responsabilidad. La base no se ha movido por 140 años. Nuestros jugadores tiene que saber la regla. Es mi responsabilidad”, expresó Derek Shelton, dirigente de los Pirates.

El lanzador de los Pirates Tyler Anderson indicó que nadie en el dugout le dijo a Craig que fuera a pisar la primera base.

“Fue una jugada loca. Deberíamos haber estado ocho de nosotros en el campo gritando: “Simplemente, toca la primera”. Eso es una cuestión de equipo”, dijo.

Who said you can't steal first base? pic.twitter.com/3EwDtYfxc1 — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) May 27, 2021

Báez terminó anotando momentos después con un sencillo de Ian Happ para dar a los Cubs una ventaja de tres carreras a la que no cederían, agregando otro capítulo a su floreciente currículum como uno de los jugadores más emocionantes, y ocasionalmente erráticos, en el juego en el proceso.

“Me volví hacia el dugout y todos estaban celebrando como si hubiera dado un doble. Es simplemente genial”, dijo Báez sobre la jugada.

Luego Báez explicó la jugada.

“Mi primer pensamiento fue ir de cabeza más allá de la línea de base (para evitar el toque). Pero el tiro llegó primero porque fue un roletazo a tercera. Simplemente volví corriendo y estaba tratando de hacer que Willy anotara dado que habían dos outs. Al mismo tiempo, lo mantenía a él (Craig) cerca de mí para que pudiera perseguirme. Lo planeé bien cuando sucedió. Nunca tuve eso en mis planes (antes de tiempo). Cuando sucedió, creo que mi plan terminó cuando cantaron quito. Recordé que todavía estaba a salvo y tenía que volver a primera. Pero estaba muy cansado“, relató.

“Digamos que improvisé. No lo sé. Por el momento, puedo reaccionar bastante rápido a cosas como el contacto y cosas así. Pero soy bastante bueno tocando las bases y no permitiendo que la gente me toque fuera.