El pelotero puertorriqueño Javy Báez y El Mago Foundation realizarán el 5K “Desafiando Límites por la Inclusión” el domingo 22 de noviembre en Bayamón, como parte de una iniciativa para crear conciencia sobre la espina bífida y promover la inclusión de las personas con esta condición.

Los fondos recaudados serán destinados a apoyar a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, con el objetivo de ampliar los recursos, el apoyo y las oportunidades disponibles para las personas con espina bífida y sus familias.

“Como familia, hemos aprendido que cuando existen las herramientas, el apoyo y las oportunidades, no hay límites que nuestros niños puedan alcanzar. Queremos que este evento sea mucho más que una carrera; queremos que sea un movimiento de solidaridad”, expresó Irmarie Báez, esposa de Báez y portavoz de El Mago Foundation.

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Samuel Zapata, director ejecutivo de El Mago Foundation, resaltó la importancia de unir esfuerzos para desarrollar iniciativas que tengan un impacto directo en la comunidad.

“Este 5K es una pieza importante dentro de nuestro compromiso de convertir una visión en acciones concretas. Queremos que cada persona que participe entienda que su aportación tiene un propósito: continuar desarrollando recursos y apoyarlos en su misión, para que tengan un impacto real en la comunidad de espina bífida”, dijo Zapata.

La inscripción para el 5K tiene un costo de $30 y está abierta a personas de todas las edades.