El pelotero puertorriqueño Javier Báez anunció esta tarde, junto a su esposa, Irmarie Márquez, que se convertirán en padres por tercera ocasión.

La pareja, que contrajo matrimonio en una ceremonia religiosa celebrada el 26 de enero de 2019 en San Juan, ya tiene dos hijos: Adrián Javier Báez Márquez, de 8 años, y Aiden Javier Báez Márquez, de 5.

“Tenerlos a ustedes ya es tenerlo todo. Gracias Dios”, lee el mensaje que el campocorto de los Tigers de Detroit y su esposa compartieron en sus redes sociales.

La publicación está acompañada por un emotivo video en el que sus dos hijos aparecen bateando y recorriendo las bases de un pequeño diamante de béisbol. Al final del video, Irmarie acaricia su vientre y revela una imagen de un sonograma, además de unas pruebas de embarazo, con la que anuncia la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Numerosas personalidades del mundo artístico reaccionaron de inmediato a la noticia y felicitaron a la familia, entre ellas Angelique Burgos “La Burbu”, y Raphy Pina.