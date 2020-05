Entre las alternativas discutidas en las altas esferas de Major League Baseball (MLB) para que se pueda llevar a cabo la temporada 2020 figura colocar a los integrantes de los 30 equipos en Arizona.

Aunque a simple vista luce como una posibilidad viable, los peloteros puertorriqueños José Berríos y Javier Báez tienen sus reservas.

“Soy de las personas que puedo lidiar con lo que hay, pero cuando se habla de familia uno piensa diferente. Lo que queda de temporada no será igual al pasado. Pienso que no me debería ir para Arizona o ningún otro estado sin mi familia”, advirtió Báez.

El centro de entrenamiento primaveral de los Cubs de Chicago se encuentra en Arizona. Desde que MLB ordenó que todos fueran cerrados y atrasó el inicio de la fase regular por el virus COVID-19, los peloteros están a la espera de la llamada para conocer cuáles serán los cursos de acción este año.

“Es una decisión que están tomando, pero será difícil. No soy el único que tiene familia con niños que necesitan de unas comodidades. Será difícil estar en un hotel encerrados y no puedan salir. Sin mi familia no voy. No es lo mismo dejar a familia en Puerto Rico, (que) surja una situación y me encuentre en Arizona, mientras que si mi familia está conmigo estoy a 15 minutos”, explicó Báez.

Berríos, lanzador de los Twins de Minnesota, coincidió.

“Lo vivimos en el 2017 (huracán María) y estábamos en Estados Unidos. Pudimos hacer cosas, pero no de la manera como queríamos. Teniendo a nuestras familias cercas podemos estar en caso de que ocurra algo”, dijo Berríos.

Sobre las alternativas que han circulado, el pitcher entiende que sobre el tintero existen demasiadas preguntas que esperan por respuestas.

“Hemos escuchado de los temas. Hace dos semanas estuvimos en una llamada junto con nuestros agentes y otras personas que están aportando para que la temporada de béisbol se dé. Escuchamos los temas, los puntos que se han hablado de dónde jugar, la paga, solos o con las familias. No sabemos cuándo nos vamos para comenzar y ese es el problema para nosotros”, señaló.