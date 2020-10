El exjugador estrella de los Astros de Houston y miembro del Salón de la Fama, Jeff Bagwell, reveló públicamente que es alcohólico, que ha estado gran parte de su vida de 52 años batallando con la enfermedad que ahora usa para concientizar a los jóvenes en Houston.

La revelación fue publicada por papercitymag.com este miércoles. La publicación aseguró que es la primera vez que el atleta habla públicamente sobre el tema.

“La adicción, ya sea por drogas u alcohol, es un reto. Para hablar claro, es la batalla más fuerte que he tenido en mi vida. No tener control personal. Para mí, el alcohol controla mi vida. Estás pensando en el siguiente trago desde que uno se levanta en la mañana a cuando te acuesta en la noche”, dijo Bagwell.

La declaración a papercitymag.com ocurrió dentro del marco de la participación del legendario pelotero de Houston en una charlas con jóvenes que batallan adicción en la organización Archway Academy de la ciudad tejana.

Como pelotero, el primera base fue exaltado al Salón de la Fama en el 2017, en el mismo año en que entró el receptor boricua, Iván Rodríguez. Fue un bateador de fuerza y de efectividad que dio 449 cuadrangulares al tiempo en que promedió .297 de bateo en 15 temporadas, todas con los Astros. Fue Novato del Año en la temporada del 1991 y Jugador Más Valioso en la del 1994.

Como persona, Bagwell dijo que batalló contra perder la guerra sicológica al alcoholismo.

Jeff Bagwell jugó toda su carrera con los Astros de Houston. Bateó en ella 449 cuadrangulares.

“A veces uno pierde la esperanza”, confesó Bagwell. “A veces ya no valoras la vida. Recuerdo las veces que me miré frente al espejo a las siete de la mañana y me preguntaba ‘¿Qué estoy haciendo? Me estoy matando’. Y aún así no podía parar porque la única manera de pasar un día era bebiendo”.

Y agregó que el apoyo de su familia ha sido vital para preservar la vida.

“Obviamente, los alcohólicos nunca vencemos la enfermedad”, dijo. “La gente dice ‘Eres un alcohólico rehabilitado’. Yo les digo. “No, estoy en rehabilitación. El alcoholismo siempre está presente. Fui muy afortunado de tener gente alrededor que me amaba y me apoyaba. Esa es parte de la razón por la que estoy de pie”.