Arlington, Texas. Cuando los Astros de Houston perdieron los servicios de una de sus máximas estrellas en los pasados años, el puertorriqueño Carlos Correa, muchos pensaron que la posición de campocorto estaría en problemas para las futuras temporadas. Pero el gran desarrollo de su finca de ligas menores ha resuelto el problema.

Al menos eso parece con los resultados, ya que los Astros tienen el mejor récord, no solo de la División Oeste, sino de la Liga Americana. Y la aportación del novato Jeremy Peña, un torpedero dominicano de apenas 24 años, al parecer ha hecho que literalmente nadie extrañe a Correa en Houston. El jugador nacido en Santo Domingo y apodado ‘La Tormenta’, tardó poco más de tres años en el sistema de fincas del equipo para alcanzar las Mayores, tras su debut en el juego inaugural de la actual campaña.

PUBLICIDAD

“Ha sido un año de mucho aprendizaje. Siento que tenemos un buen equipo y que he ayudado a mis compañeros”, destaca Peña sobre su trabajo en lo que va la temporada. “Podemos tener una temporada especial”, agrega.

El hijo del expelotero dominicano Gerónimo Peña, quien fuera la selección 102 en la tercera ronda del Sorteo de Novatos del 2018, habló con Primera Hora sobre el reto que debió ser el sustituir a Correa en la organización, aunque aclaró que “nunca lo vi así”.

“Carlos Correa ha sido muy bueno conmigo y me ha ayudado bastante”, destaca Peña.

“Es un modelo para seguir”, se reafirmó sobre el boricua. “Y estoy agradecido con él por los muchos consejos que me dio. Pero yo solamente lo vi como un lugar que vine a ocupar, la posición de campocorto, y vine a jugar con el equipo”.

Contando su aportación a los Astros hasta la acción del domingo, Peña que ha producido 18 bambinazos y medio centenar de carreras remolcadas y 62 anotadas. Tiene además 10 robos de base todo mientras acumula un promedio ofensivo de .249 en 122 partidos.

A modo comparativo, Correa, quien firmó previo a esta temporada un convenio de tres años con los Twins de Minnesota, acumulaba hasta el domingo promedio de .282 con 21 jonrones, 65 carreras anotadas y 58 remolcadas en 123 partidos. Sin dudas mejores números que los de Peña, pero no tan distantes en sus estadísticas de poder. Y todo con un ahorro para los Astros de sobre $34 millones.

PUBLICIDAD

El dominicano Jeremy Peña, al fondo, ha destacado que por varios años ya lleva contando con los consejos de Carlos Correa. ( The Associated Press )

“Fui su mentor por los últimos dos años y le hablaba cómo funcionaba el sistema en la organización de los Astros. Lo veía practicar y sabía que el muchacho era un talento y un pelotero especial que iba a dar mucho de qué hablar”, dijo Correa.

“Llegó a Grandes Ligas e hizo su trabajo, y es un muchacho que tiene mucha confianza con una ética de trabajo increíble. Estoy bien contento por el éxito que ha tenido, no solo por él, sino por el equipo que está jugando muy bien, y él ha sido gran parte de eso”, añadió el Novato del Año en el 2015 con los Astros.

Peña reaccionó sorprendido, pero contento por las palabras de su antecesor, al decir que “siempre he admirado como trabaja, su enfoque, y he aprendido mucho de él. Sus palabras significan mucho para mí”, dijo al agradecer las expresiones de su excompañero.

En dos ocasiones han coincidido en los enfrentamientos entre Houston y Minnesota, siendo la más reciente en lo que marcó el regreso de Correa al Minute Maid Park, hogar de los Astros y la ciudad en la que aun reside el puertorriqueño. “Para él tuvo que haber sido una experiencia muy linda. La fanaticada lo quiere en Houston y creció ahí como persona, como hombre y pelotero. Fue bueno verlo y compartir con él”, manifestó, al destacar que “hablamos un poquito, pero sobre cómo está la familia, ya que somos amigos”.

Carlos Correa dejó a los Astros previo a esta temporada al firmar un pacto por tres años y $105.3 millones. ( David J. Phillip )

La experiencia y consejos recibidos de Correa a Peña han permitido que demuestre su gran talento defensivo sobre el terreno de juego “sin ningún tipo de presión. El equipo me ha dado toda la confianza del mundo y me dicen que vaya y juegue mi juego”, aseguró, al tiempo que agradeció que jugar en un cuadro básicamente latino, “es una ventaja, porque nos ayudamos a nosotros mismos. Nos podemos comunicar en nuestra lengua y jugamos una pelota alegre. Uno se siente cómodo cuando tienes un compañero que le gusta disfrutar la pelota también”.

PUBLICIDAD

Sobre su experiencia en la República Dominicana y su participación con las Estrellas Orientales en las que ha jugado las últimas dos temporadas, dijo que “no he pensado en la Invernal. Ahora mismo el enfoque está aquí (Houston). Cuando se acabe la temporada, ahí veremos, pero al momento no le he dado pensamiento a eso”, puntualizó.

De igual manera sobre sus expectativas para el Clásico Mundial de Béisbol del 2023, Peña afirmó que “en verdad no he escuchado nada de eso. Pero siempre he dicho, que todo niño que nace en la República Dominicana, el sueño es representar al país, y si se presenta la oportunidad, con mucho orgullo lo haría”, finiquitó.