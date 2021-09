Chicago. Es probable que Mike Trout haya terminado su temporada de este año. Lo mismo parece ser con Jo Adell, otro talentoso jardinero de los Angels de Los Ángeles.

El mánager de la novena, Joe Maddon, dijo ayer que estaría muy sorprendido si Trout volviera a jugar esta temporada. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana se lesionó la pantorrilla derecha corriendo las bases el 17 de mayo y tuvo un traspié el mes pasado en su proceso de rehabilitación, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar este año.

Adell, por su parte, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días después de que se lesionó cuando se estrelló contra la pared de la izquierda mientras intentaba atrapar el doble de Garrett Stubbs en la novena entrada de la victoria de los Angels por 4-2 en Houston el sábado por la noche.

Se golpeó en la jugada la parte posterior de la cabeza contra la pared y quedó con una distensión abdominal izquierda por el golpe.

“El lado izquierdo de su cuerpo, siente algo allí donde realmente no puede rotar o balancear el bate, y eso es todo”, dijo Maddon.

A los Angels, que están en cuarto lugar en su división, les quedan 17 juegos después de vencer 3-2 a los Medias Blancas de Chicago el miércoles por la noche. Mientras dejaba abierta la posibilidad de que Adell pudiera regresar, Maddon dijo que “sería difícil de imaginar”.

Adell, de 22 años, fue seleccionado por Los Ángeles con la selección número 10 en el draft amateur de 2017. Hizo su debut en Grandes Ligas el año pasado, bateando .161 en 38 juegos, pero mostró más destellos de su potencial esta temporada.

Jo Adell choca contra la pared en un juego en Houston. El golpe le dejó lesionado. ( Eric Christian Smith )

Adell tuvo tres hits y tres carreras impulsadas en su debut de temporada con los Angels el 3 de agosto. Está bateando .246 con cuatro jonrones y 26 carreras impulsadas en 35 juegos.

“Maravillosa mejoría en gran parte de su juego”, dijo Maddon. “Podrías tomar cualquier parte y hay una mejoría”.

Trout ha estado tratando de regresar este año, pero experimentó dolor en la pantorrilla después de correr las bases el 28 de agosto. Maddon, riendo entre dientes, calificó sus comentarios sobre Trout como una “declaración no oficial”, pues no quiere tomar una decisión por el toletero estrella, pero indicó que no queda tiempo suficiente para que vuelva a jugar.

“Lo veo hacer su trabajo y ha sido lo mismo. El muchacho tiene tantas ganas de estar ahí fuera “, dijo Maddon. “Lo miras en el banquillo todas las noches, está en cada lanzamiento. Dios mío, está metido en todos los lanzamientos. Viene y habla conmigo durante el transcurso del juego. Está absolutamente comprometido“.

El jugador de cuadro José Rojas fue llamado de Triple-A para reemplazar a Adell en el roster. Rojas está bateando .211 con cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas en 46 juegos con Los Ángeles esta temporada.