Toronto. Joey Votto, alguna vez nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y elegido en seis ocasiones al Juego de Estrellas, anunció su retiro del béisbol mediante un video corto difundido el miércoles en las redes sociales.

Tras grabar el video frente al Sahlen Field de Buffalo, donde había jugado para el equipo de la Triple A, Votto condujo hacia el otro lado de la frontera, para llegar al parque de Toronto, donde los Reds de Cincinnati habían vencido recién 11-7 a los Blue Jays locales.

Votto ingresó en el clubhouse de Cincinnati para reunirse con sus excompañeros y con el mánager David Bell. Luego, habló con la prensa sobre su decisión de retirarse.

Nacido en Toronto, firmó en marzo un contrato de ligas menores con el equipo de su ciudad de origen. Tras una larga inactividad por una lesión de tobillo, había jugado para la sucursal de la Triple A.

Bateó de 42-6 con un jonrón y cuatro empujadas en 15 juegos, durante los que se ponchó 22 veces.

“Tuve momentos en los que me preguntaba: ‘¿Es esto lo correcto?’. ‘¿Quiero que la organización me diga que estoy acabado?’”, dijo Votto. “Simplemente decidí que, como saben, he jugado durante suficiente tiempo. Uno puede interpretar lo que pasa y anduve mal”.

Joey Votto estuvo 17 temporadas con los Reds de Cincinnati. ( Aaron Doster )

Votto dijo que tenía “cero remordimientos” por poner fin a su carrera, pero reconoció que estaba decepcionado por no haber jugado para los Blue Jays en esta campaña.

“Quería jugar en Toronto, en casa, frente a mi familia y mi país”, aseveró. “Quería desesperadamente participar en juegos acá. Me entristeció realmente no haber logrado que eso pasara”.

El primera base de 40 años se declaró agente libre en el otoño pasado, tras la expiración de un contrato por 12 años y 251.5 millones de dólares con los Reds de Cincinnati, su único equipo durante 17 campañas en las Grandes Ligas.

Cincinnati rechazó la opción para extenderle el contrato a Votto en 2024 por 20 millones de dólares.

Los Blue Jays recibían a los Reds el miércoles, en la conclusión de una serie de tres duelos.

Votto, el Jugador Más Valioso de la Nacional en 2010 y ganador del Guante de Oro un año después, bateó en su carrera para .294 con 356 vuelacercas y 1,144 remolcadas en 2,056 encuentros.

Una lesión de hombro limitó a Votto a 65 duelos en 2023. No jugó su primer encuentro sino hasta el 19 de junio, 10 meses después de la cirugía que se le realizó en el biceps izquierdo y en el manguito rotador del codo.

Votto disparó un jonrón frente a Zack Wheeler de Filadelfia en su único turno de la pretemporada con Toronto, el 17 de marzo. Pisó un bate en la cueva en ese juego y quedó fuera de combate durante los tres meses siguientes.